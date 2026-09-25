خطیب جمعه موقت بیرجند در خطبه‌های نمازجمعه امروز گفت: رئیس جمهور کشورمان در سخنرانی مقتدرانه و عزتمندانه خود در سازمان ملل به نمایندگی از مردم ایران حماسه‌ای بزرگ را رقم زد که خداقوت و دستمریزاد می‌گوییم.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، حجت الاسلام مشرفی با اشاره به سخنان رئیس جمهور مفسد آمریکا گفت: آنها میخواهند ایران تسلیم شود، اما رئیس جمهور کشورمان با بالابردن عکس رهبر شهید و دیگر شهدای مظلوم، آن مجمع را به دادگاه علنی محکومیت سران ظلم و استکبار تبدیل کرد و با اقتدار اعلام کرد مردم کشور ایران تسلیم شدنی نیستند.

وی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: این روز‌ها به برکت برگزاری اجلاسیه پایانی ۲۴۰۰ شهید استان، حال و هوای خراسان جنوبی معطر به عطر شهدا شده که به دست اندرکاران این حوزه خداقوت می‌گوییم.

امام جمعه موقت بیرجند در ادامه با قدردانی از ۲۱۰ شب میدان داری مردم گفت: بزرگترین کارکرد این اجتماعات نمایش اتحاد مقدس در برابر جهان خواران است.

حجت الاسلام مشرفی افزود: نمایش اتحاد و ظلم ستیزی ملت ایران تا امروز موفقیت آمیز بوده و انشاءالله تا فتح قله تداوم خواهد داشت.

وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی گفت: حضور ما در مدارس و دانشگاه‌ها باید همراه با روایت فتح و پیروزی باشد و موضع تمامی اساتید، فرهنگیان، دانشجویان و دانش آموزان تنفر از استکبار جهانی و آمریکا و اسرائیل باشد.