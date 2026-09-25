قدردانی امام جمعه خرم آباد از سخنرانی رئیسجمهور در سازمان ملل
امام جمعه خرم آباد با قدردانی از مواضع صریح،قاطع و انقلابی رئیسجمهور در سازمان ملل گفت:رئیسجمهور با درسآموزی از مشت گرهکرده امام شهید،از حقوق ملت ایران و جبهه ی مقاومت دفاع کرد و جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی را به رخ جهانیان کشید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛حجت الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی در خطبههای نماز جمعه امروز سوم مهر ۱۴۰۵ در مصلی الغدیر خرم آباد با قدردانی از مواضع رئیسجمهور در مجمع سازمان ملل متحد گفت:مواضع صریح، قاطع و انقلابی رئیسجمهور و دفاع شجاعانه از مقاومت، محور مقاومت و مردم مظلوم فلسطین در برابر جنایتکاران، فریاد ملت مظلوم و مقتدر ایران اسلامی در صحن سازمان ملل بود.
امام جمعه خرمآباد با اشاره به سخنرانی رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گفت: رئیسجمهور در این سخنرانی با درسآموزی از مشت گرهکرده امام شهید، از حقوق ملت ایران دفاع کرد و جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی را به رخ جهانیان کشید.
نماینده ولی فقیه در استان لرستان بیان کرد: این سخنان انعکاسی از صدای مقاومت و استواری ملتی بود که ماهها در میدان حضور داشته و در برابر آمریکا، رژیم صهیونیستی و حامیان منطقهای و فرامنطقهای آنها ایستادگی کرده است.
خطیب نماز جمعه خرم آباد به قدردانی قشرهای مختلف مردم از شجاعت و اقتدار رئیس جمهوری در سازمان ملل متحد اشاره کرد و افزود:باید توجه داشت که این مردم، همان مردمی هستند که در میدان حضور دارند و برای دفاع از کشور هزینه دادهاند؛ اینها تندرو نیستند، وقتی از مسئول خود ،مواضع شجاعانه و روایت قوت و اقتدار میشنوند، از او قدردانی میکنند.
وی با اشاره به حضور رئیسجمهور آمریکا و نخستوزیر رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل بیان کرد: حضور این دو مقام در سازمان ملل و سخنان آنها از نگاه ما حکایت از شکست آنها داشت و بسیاری از ناظران هم سخنان آنان را غیرواقعی و شرمآور توصیف کردند.
حجت الاسلام و المسلمین شاهرخی تأکید کرد:ملت سرافراز ایران اسلامی و نیروهای مسلح اجازه نخواهند داد دیگران و بیگانگان از تنگه هرمز بهره ببرند و آبراهی که متعلق به ایران است، برای ملت ایران محدود شود یا به وسیلهای برای آسیبزدن به مردم ایران تبدیل شود.
امام جمعه خرمآباد افزود:ملت غیور و هوشیار ایران اسلامی و نیروهای مسلح آن در گذشته قدرت خود را نشان دادهاند و ضربات سنگینی به ارتش رژیم صهیونیستی وارد کردهاند و آنچه در این مدت مشاهده شد، نشاندهنده افزایش قدرت نرم و سخت جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح کشور است.
خطیب نماز جمعه خرمآباد با اشاره به مواضع دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره ی تنگه هرمز گفت: ایران اجازه نخواهد داد تنگه ی هرمز به ابزاری علیه منافع ملت ایران تبدیل شود، جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدها موضع روشنی دارد و منافع و امنیت ملی کشور را با جدیت دنبال میکند.
وی گفت:دبیر شورای عالی امنیت ملی با قوت اعلام کرده است که اگر پروازهای ایران متوقف شود، امکان متوقفشدن پروازهای کشورهای منطقه و فرامنطقه هم وجود دارد و اعلام شده است که اگر شروط ایران پذیرفته نشود، نه تنگه هرمز باز خواهد شد و نه مذاکرهای صورت خواهد گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین شاهرخی از مقاومت انصارالله یمن یاد کرد و گفت: باید از مقاومت انصارالله یمن و پیروزیهای پیدرپی آنان یاد کنیم؛ موشکهای آنان از سامانههای پدافندی مدرن و جدید آمریکا عبور میکند،مقاومت در منطقه همچنان ادامه دارد و تحولات یمن و دیگر بخشهای محور مقاومت نشاندهنده استمرار این روند است.
امام جمعه خرمآباد با اشاره به دومین سالروز شهادت سیدحسن نصرالله،دوشنبه ششم مهرماه افزود: سیدحسن نصرالله،مجاهد و عزیزی است که حزبالله لبنان و مقاومت را به کوهی استوار تبدیل کرد،عزت و افتخار از دسترفته ی عربی را بازگرداند ،به اسلام و مسلمانان عزت بخشید و موجب تقویت جبهه ی مقاومت در عراق، لبنان، یمن و فلسطین شد.
خطیب نماز جمعه خرمآباد با بیان اینکه بزرگی و جایگاه امروز ملت ایران در چشم جهانیان، حاصل مقاومت مردم در هشت سال دفاع مقدس است،افزود: دفاع مقدس هشتساله قطعهای پرافتخار از تاریخ ملت ایران است؛ ملتی که در هشت سال دفاع، شکوه و عظمت آفرید و گنجینههایی در این دوران به وجود آورد که بازخوانی بخشی از آنها، بزرگی ملت ایران را در نگاه جهانیان نشان داده است.
وی بیان کرد:همچنین در دفاع مقدس دوم و سوم هم آتشنشانان، نیروهای اورژانس و هلال احمر جان خود را به خطر انداختند و جمعی از آنها به شهادت رسیدند و تعدادی مجروح و مصدوم شدند که شایسته ی قدردانی هستند.
خطیب نماز جمعه خرم آباد با تسلیت ارتحال حضرت آیتالله العظمی سید موسی شبیری زنجانی به حضرت ولیعصر(عج)، رهبر معظم انقلاب، حوزههای علمیه، جامعه روحانیت و عموم شیعیان جهان،گفت:ارتحال این فقیه عالیقدر و مرجع ربانی جهان تشیع مصیبتی جانکاه برای حوزههای علمیه، جامعه روحانیت و همهی ارادتمندان و علاقهمندان به اهل بیت عصمت و طهارت(ع) بود.
حجت الاسلام و المسلمین شاهرخی افزود:این مرجع بزرگوار عمر خود را در مسیر تدریس، تألیف، تحقیق و تربیت شاگردان سپری کرد و صفای باطن، اخلاق کریمانه، تواضع، فروتنی، سادهزیستی، تبعیت از امام راحل و همراهی با امام شهید از جمله ویژگیهای این فقیه عالیقدر بود.
امام جمعه خرمآباد با اشاره به هفته ی دفاع مقدس گفت: ملت ایران در هشت سال شرایط جنگی، تهدید و تحریم ایستادگی کرد که این مقاومت بخشی مهم از سرمایه معنوی و تاریخی کشور و گنجینهای از ایثار و فداکاری ملت ایران است.
وی با بیان اینکه هفته آینده ی سالگرد شهادت فرماندهان بزرگی همچون فلاحی، فکوری، نامجو، جهانآرا و کلاهدوز است، افزود: این شهیدان گنجینههایی هستند که خداوند متعال برای همیشه به ملت ایران ارزانی داشته است و باید فداکاری شهدا،جانبازان، آزادگان و رزمندگان دفاع مقدس برای نسلهای آینده بازگو شود.