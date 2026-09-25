به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ در پی بارش‌های شدید ناشی از یک طوفان دریایی که اوایل هفته جاری منطقه «کانتو» در شرق ژاپن را درنوردید چندین نفر هم ناپدید شده‌اند.

طوفان «دوجوان» با نزدیک شدن به سواحل شرقی، بارندگی بی‌سابقه‌ای را در منطقه کانتو و جزایر «ایزو» به همراه داشت که باعث رانش زمین، طغیان رودخانه‌ها و ویرانی در مناطق نزدیک توکیو به ویژه در استان «چیبا» شد.

حدود هزار ساختمان در استان‌های چیبا و «کاناگاوا» به دلیل طوفان تخریب شده یا خسارت دیده است.