طرح استقبال از مهر معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک با اجرای عملیات لکه‌گیری آسفالت، مرمت پیاده‌راه و اصلاح نهر و جدول در معابر اطراف ۴۱ مدرسه منطقه انجام شد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مجید افشاری، معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک، با اشاره به اجرای این طرح اظهار کرد: در راستای آماده‌سازی معابر پیرامون مدارس برای آغاز سال تحصیلی، ۳۵۰ تن آسفالت برای لکه‌گیری معابر، ۷۵۰ مترمربع پیاده‌راه مرمت و ۵۵۰ متر از نهر‌ها و جداول اصلاح و مرمت شد.

وی افزود: این اقدامات با هدف بهسازی محیط پیرامونی مدارس و تسهیل تردد دانش‌آموزان و خانواده‌ها در نواحی دهگانه منطقه یک اجرا شده است.

افشاری خاطرنشان کرد: اجرای عملیات عمرانی در معابر اطراف مدارس، ضمن ارتقای کیفیت و ایمنی مسیر‌های تردد، به بهبود شرایط دسترسی دانش‌آموزان و والدین در روز‌های آغاز سال تحصیلی کمک می‌کند.