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حجتالاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی در خطبههای نماز جمعه پردیس گفت: حضور مردم در میدان، بخشی از مقابله با جنگ روانی و تلاش دشمن برای تضعیف اراده ملی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما امام جمعه پردیس افزود: اجتماعات مردمی حاشیه میدان نبرد نیست، بلکه نشاندهنده انسجام اجتماعی و پشتیبانی مردم از کشور و نیروهای مسلح است.
خطیب نماز جمعه پردیس با اشاره به سخنرانی رئیسجمهور در سازمان ملل، آن را بیانگر مواضع ایران در دفاع از منافع ملی و مقابله با فشار و تهدید دانست.
حجتالاسلام حسینی همچنین با اشاره به تحولات یمن، مقاومت مردم این کشور را یکی از عوامل مؤثر بر معادلات منطقه و امنیت دریایی عنوان کرد.
وی در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به مسائل اقتصادی، بر ضرورت کنترل نقدینگی، انضباط بودجهای، حمایت از تولید و کاهش موانع پیش روی فعالان اقتصادی تأکید کرد.
امام جمعه پردیس گفت: ثبات اقتصادی باید در زندگی مردم، بازار و سفره خانوارها دیده شود و مسئولان باید برای رفع مشکلات معیشتی اقدامات عملی انجام دهند.
وی همچنین بر ضرورت تقویت تولید داخلی و استفاده از ظرفیتهای اقتصادی کشور برای افزایش توان ملی تأکید کرد.
حجتالاسلام حسینی در ادامه، هفتم مهر، روز آتشنشانی و ایمنی را گرامی داشت و از فداکاری آتشنشانان در نجات جان و مال مردم قدردانی کرد.
خطیب نماز جمعه پردیس در پایان با گرامیداشت یاد شهدای آتشنشانی، از تلاش آتشنشانان برای تأمین ایمنی و آرامش مردم قدردانی کرد.