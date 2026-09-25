به گزارش خبرگزاری صدا و سیما امام جمعه پردیس افزود: اجتماعات مردمی حاشیه میدان نبرد نیست، بلکه نشان‌دهنده انسجام اجتماعی و پشتیبانی مردم از کشور و نیروهای مسلح است.

خطیب نماز جمعه پردیس با اشاره به سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان ملل، آن را بیانگر مواضع ایران در دفاع از منافع ملی و مقابله با فشار و تهدید دانست.

حجت‌الاسلام حسینی همچنین با اشاره به تحولات یمن، مقاومت مردم این کشور را یکی از عوامل مؤثر بر معادلات منطقه و امنیت دریایی عنوان کرد.



وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به مسائل اقتصادی، بر ضرورت کنترل نقدینگی، انضباط بودجه‌ای، حمایت از تولید و کاهش موانع پیش روی فعالان اقتصادی تأکید کرد.

امام جمعه پردیس گفت: ثبات اقتصادی باید در زندگی مردم، بازار و سفره خانوارها دیده شود و مسئولان باید برای رفع مشکلات معیشتی اقدامات عملی انجام دهند.

وی همچنین بر ضرورت تقویت تولید داخلی و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی کشور برای افزایش توان ملی تأکید کرد.



حجت‌الاسلام حسینی در ادامه، هفتم مهر، روز آتش‌نشانی و ایمنی را گرامی داشت و از فداکاری آتش‌نشانان در نجات جان و مال مردم قدردانی کرد.

خطیب نماز جمعه پردیس در پایان با گرامیداشت یاد شهدای آتش‌نشانی، از تلاش آتش‌نشانان برای تأمین ایمنی و آرامش مردم قدردانی کرد.