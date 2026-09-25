

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پی اعلام دیسکالیفه شدن فاطمه محیطی‌زاده در آستانه کسب یک مدال تاریخی در رقابت هفتگانه، کمیته برگزاری مسابقات با اعلام غیرقانونی بودن کفش‌های او در ماده پرش طول، نتیجه این ورزشکار را باطل و او را از جدول رقابت‌ها کنار گذاشت.

این تصمیم با اعتراض تیم ایران همراه شد و اعتراض رسمی و مکتوب فدراسیون دوومیدانی برای مسئولان برگزاری مسابقات ارسال شده است.

در متن اعتراض تیم ایران به کمیته برگزاری آمده است:

تیم ایران رسماً به ابطال نتیجه ورزشکار فاطمه محیطی‌زاده (شماره ۳۷۵) در ماده پرش طول رقابت هفتگانه، بر اساس ماده TR ۵.۲، به دلایل زیر اعتراض می‌کند:

۱. کفش ورزشکار Nike Maxfly ۲ مدل (FD۸۳۹۵ پیش از آغاز رقابت هفتگانه در فرآیند بازرسی تجهیزات پیش از مسابقه ارائه و توسط مسئولان مسابقه تأیید شده بود.

۲. ابطال نتیجه پس از پایان رویداد و به‌دنبال اعتراض تیمی دیگر صورت گرفته است و نه در نتیجه یک بازرسی مستقل و پیشگیرانه توسط افسر کنترل کفش؛ آن هم در شرایطی که طبق مقررات، اعتراض و بررسی چنین موضوعاتی تنها تا ۳۰ دقیقه پس از پایان هر رویداد امکان‌پذیر است.

۳. با توجه به اینکه کفش ورزشکار پیش از مسابقه توسط مسئولان مربوطه بازرسی و تأیید شده بود، تیم ایران معتقد است که:

ورزشکار با حسن نیت و بر اساس تأیید رسمی پیش از مسابقه اقدام کرده است.

هرگونه خطا در تشخیص مجاز بودن کفش، متوجه فرآیند بازرسی است و نه ورزشکار.

ابطال نتیجه به‌صورت بازگشتی، آن هم برخلاف تأیید قبلی مسئولان مسابقه، نگرانی جدی درباره رعایت انصاف رویه‌ای بر اساس قوانین مسابقات فدراسیون جهانی ایجاد می‌کند.

تیم ایران همچنین محترمانه از هیئت داوران استیناف درخواست کرده است:

سوابق بازرسی پیش از مسابقه مربوط به ورزشکار شماره ۳۷۵ را بررسی کند.

مشخص کند که آیا مدل کفش مورد استفاده در جریان آن بازرسی تأیید شده بود یا خیر.