به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر انحراف از جاده نیسان جونیور در محور ارومیه _ سلماس نجاتگران پایگاه امداد و نجات شهرک صنعتی هلال احمر شهرستان سلماس بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

حمید محبوبی افزود: این حادثه ۷ مصدوم داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.

علت سانحه در دست بررسی است.