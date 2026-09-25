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مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از مصدومیت هفت تن در سانحه رانندگی در محور ارومیه _ سلماس خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر انحراف از جاده نیسان جونیور در محور ارومیه _ سلماس نجاتگران پایگاه امداد و نجات شهرک صنعتی هلال احمر شهرستان سلماس بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
حمید محبوبی افزود: این حادثه ۷ مصدوم داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.
علت سانحه در دست بررسی است.