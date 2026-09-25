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رئیس پلیس راه مازندران از وضعیت ترافیکی نیمهسنگین و روان در محورهای خروجی کندوان، هراز و سوادکوه خبر داد و گفت: محدودیت یکطرفه در کندوان بعدازظهر اعمال خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس پلیس راه مازندران از وضعیت ترافیکی نیمهسنگین و روان در محورهای خروجی کندوان، هراز و سوادکوه خبر داد و گفت: محدودیت یکطرفه در کندوان بعدازظهر اعمال خواهد شد.
سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه مازندران، با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان، گفت: در حال حاضر، ترافیک خروجی در محورهای کندوان، هراز و سوادکوه بهصورت نیمهسنگین و روان است و مشکل خاصی در این محورها گزارش نمیشود.
وی با تأکید بر اینکه فعلاً محدودیت یکطرفه کلی و طولانی در محورهای استان اجرا نمیشود، افزود: بعدازظهر در محور کندوان محدودیت یکطرفه اعمال خواهد شد تا در صورت نیاز، روانسازی ترافیک انجام گیرد.
رئیس پلیس راه مازندران درباره وضعیت محور هراز نیز گفت: در محور هراز، محدودیت یکطرفه بهصورت مقطعی اجرا میشود تا ترافیک در این محور نیز مدیریت شود.
سرهنگ عبادی درباره وضعیت جوی استان نیز گفت: در حال حاضر، جوی استان ابری و آفتابی است و مشکل خاصی از نظر شرایط. جوی برای تردد در محورها وجود ندارد
با وجود آرامش نسبی ترافیکی فعلی، از مسافران و رانندگان درخواست میشود همچنان قوانین راهنمایی و رانندگی، سرعت مطمئنه و فاصله طولی را رعایت کنند و پیش از حرکت، از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورها از طریق سامانههای اطلاعرسانی پلیس راه مطلع شوند.