تالاب آق‌گل، این روز‌ها میزبان جشنواره‌ای است که قرار است طبیعت و فرهنگ را در کنار هم به نمایش بگذارد و با برنامه‌های شاد و متنوع و عرضه سوغات و صنایع‌دستی منطقه نمادی برای معرفی ملایر شود.

تالاب آق‌گل، این روز‌ها میزبان جشنواره‌ای است که قرار است طبیعت و فرهنگ را در کنار هم به نمایش بگذارد

تالاب آق‌گل، این روز‌ها میزبان جشنواره‌ای است که قرار است طبیعت و فرهنگ را در کنار هم به نمایش بگذارد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، جشنواره تالاب آق‌گل با هدف ایجاد فضایی شاد و خانوادگی، فرصتی فراهم کرده تا مردم در کنار طبیعت، ساعاتی متفاوت را تجربه کنند و با اجرای برنامه‌های متنوع و سرگرم‌کننده و غرفه‌هایی که رنگ و بوی فرهنگ و زندگی مردم منطقه را دارند، این بار تالاب رنگ و رویی گردشگری دارد.

معرفی اهمیت تالاب اق گل، ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره است.



برگزاری جشنواره‌هایی همچون جشنواره تالاب آق‌گل تلاشی است برای پیوند دوباره مردم با طبیعت، فرهنگ و ظرفیت‌های گردشگری منطقه است.

تالاب آق‌گل یکی از تالاب‌های طبیعی و بزرگ‌ترین تالاب فصلی شهرستان ملایر است که در مرز استان‌های مرکزی و همدان قرار دارد.

این تالاب در ۲۰ کیلومتری شمال شرقی شهر ملایر و یک کیلومتری جنوب شرقی شهر اسلام‌شهر آق‌گل از توابع ملایر واقع شده‌است.

تالاب آق گل ملایر در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است و جزء مناطق شکار ممنوع است.

این تالاب یکی از زیستگاه‌های مهم پرندگان وحشی و کوچنده مانند فلامینگو، قو، غاز خاکستری، تنجه، اردک مرمری، اردک سرسبز، مرغ سقا، لک لک و حواصیل به حساب می‌آید.