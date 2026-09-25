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نماینده ولیفقیه در منطقه وامام جمعه کاشان سخنرانی رئیسجمهور در سازمان ملل متحد را ستود و آن را در دفاع از استقلال و عزت ایران دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ حجت الاسلام والمسلمین حسینی در جمع نماز گزاران کاشانی با اشاره به اینکه رئیسجمهور در برابر دیدگان جهانیان، صدای رسای ملت ایران بود افزود: تروریسم جهانی، جنایات آمریکا علیه ایران، شهدای مقاومت، قدرت مردم، انرژی هستهای، تنگه هرمز، مردم مظلوم غزه و ترور شهید اسماعیل هنیه در تهران از جمله موضوعات رییس جمهور بود که مورد توجه همگان قرار گرفت.
امام جمعه کاشان افزود: از مواضع روشن و انقلابی رئیسجمهور که با نمایش تصاویر امام و شهدا همراه بود، تشکر و قدردانی میکنیم
وی با بیان اینکه مردم از اقدامات صحیح، شجاعانه و عزتمندانه مسئولان حمایت میکنند، گفت: مطالبه مردم، حضور مسئولانی شجاع، مقتدر و اهل تصمیمگیری بهموقع است؛ مسئولانی که در برابر دشمن بایستند و برای عزت و استقلال کشور تلاش کنند
امام جمعه کاشان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته دفاع مقدس، یاد شهدای این دوران را گرامی داشت و از فرماندهان شهید از جمله فلاحی، فکوری، نامجو و جهانآرا یاد کرد.
وی با اشاره به سالروز شکست حصر آبادان در پنجم مهرماه، این رخداد را یکی از دستاوردهای مهم رزمندگان اسلام در سالهای ابتدایی جنگ تحمیلی عنوان کرد و گفت: این عملیات به فرمان امام خمینی (ره) انجام شد و پس از آن، روند موفقیتهای رزمندگان اسلام شتاب بیشتری گرفت
نماینده ولیفقیه در منطقه و امام جمعه کاشان ضمن قدردانی از خانوادههای شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران، از نیروهای مسلح نیز به دلیل برنامههای برگزارشده در هفته دفاع مقدس تقدیر کرد.
امام جمعه کاشان در ادامه با تسلیت ارتحال آیتالله سیدموسی شبیری زنجانی گفت: ارتحال این عالم ربانی، فقیه ژرفاندیش و مرجع عالیقدر جهان تشیع، مصیبتی جانکاه برای حوزههای علمیه، جامعه روحانیت و عموم ارادتمندان اهل بیت (ع) است..