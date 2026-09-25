رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی، خروج گسترده هیئت‌های کشور‌ها را از سالن مجمع عمومی سازمان ملل، هنگام سخنرانی نخست وزیر رژیم صهیونیستی، پیامی آشکار از انزوای شدید و اعتراض جهانی به سیاست‌های این رژیم دانستند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد الفرح عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن، در پیامی در فضای مجازی نوشت: نتانیاهوی مجرم و تروریست وارد شد و حاضران خارج شدند. تنها محو رژیم صهیونیستی، لکه ننگ جنایات غزه را پاک خواهد کرد. عادی‌سازان روابط با رژیم صهیونیستی، آینده این رژیم را ببینند!

روزنامه وال استریت ژورنال، در گزارشی نوشت: نخست وزیر رژیم صهیونیستی، در حالی بار دیگر در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد که با نزدیک شدن انتخابات داخلی و تشدید انتقاد‌های بین المللی بیش از گذشته در انزوای سیاسی قرار گرفته است احمد الطیبی، نماینده عرب کنست رژیم صهیونیستی در پیامی کنایه آمیز نوشت: «مهاجرت داوطلبانه از سالن؛ یک دستاورد بینالمللی دیگر برای نتانیاهو!». «مهاجرت داوطلبانه» اصطلاحی است که صهیونیست‌ها برای انتقال فلسطینی‌ها از نوار غزه مطرح کرده‌اند.

مدیا بنجامین از بنیانگذاران یکی از مشهورترین نهاد‌های ضد جنگ آمریکا هم از ۷۷ کشوری که در اعتراض به نتانیاهو سالن مجمع عمومی سازمان را ترک کردند، تشکر کرده و خواستار اخراج این رژیم از سازمان ملل شده است. این فعال سیاسی تاکید کرده: این کشور‌ها باید بر سر تحریم کالا‌های رژیم صهیونیستی هم توافق کنند. مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل نیز گفته: دیدن اینکه همه این سفیران در سازمان ملل در اعتراض به اسرائیل جلسه را ترک میکنند، بسیار تاسف بار است.