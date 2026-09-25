نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: ۲۱۰ شب حضور مردم در خیابان‌ها نشانه تقوا و استقامت مردم ایران در برابر دشمن است.

تجمع شبانه، نماد تقوا و استقامت مردم در کشور و هرمزگان است

تجمع شبانه، نماد تقوا و استقامت مردم در کشور و هرمزگان است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، آیت الله محمد عبادی زاده افزود: در شرایطی که کشور در تحریم اقتصادی است، مردم با مقاومت و ایستادگی تقوای خود را نشان می‌دهند.

امام جمعه بندرعباس با قدردانی از سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل گفت: آقای پزشکیان، به عنوان نماینده یک نظام مقتدر و با صلابت سخن گفتند.

آیت الله عبادی زاده با اشاره به مراسم آغاز سال تحصیلی جدید هم گفت: در این روز جای شهدای دبستان شجره طیبه میناب خالی است.

وی با بهره گیری از منویات رهبر انقلاب در پیام ویژه آغاز سال تحصیلی جدید گفت: ایشان دانش را منشاء تولید علم می‌دانند و می‌گویند ملتی قوی و با صلابت است که مدرسه و دانشگاه را بعنوان دو رکن اصلی برای دانش گستری تعریف کند.

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نماینده ولی فقیه در هرمزگان از شهید نصرالله به عنوان نماد مقاومت یاد کرد و گفت: اواخر آذر همایش ملی شهید نصرالله در ایران برگزار می‌شود که این همایش، مقدمه برگزاری نشستی بین المللی درباره اندیشه‌های سید مقاومت در نجف می‌شود.

خطیب جمعه بندرعباس افزود: شهید نصرالله اندیشمندی بی بدیل، و رهبری مجاهد بود که دشمنان اسلام را به زانو در آورد.

وی با اشاره به نام نویسی ۳۱ میلیون ایرانی در طرح جان فدا گفت: این حماسه آفرینی مردم، دشمن را به لرزه در آورد.

امام جمعه بندرعباس گفت: باید برای شبکه سازی جان فدایان، برنامه ریزی شود تا به بهترین شکل ممکن برای دفاع از کشور ساماندهی شوند.

آیت الله عبادی زاده افزود: در کشور ۳۱۳ هزار جان فدا نیز آماده‌اند تا در صورت لزوم، خلیج فارس و تنگه هرمز را به قتلگاه دشمنان متجاوز تبدیل کنند.