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همایش خانوادههای کارکنان بنیاد مسکن استان لرستان با محوریت امید،آرامش و همدلی در خرمآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستان گفت:همایش خانواده با عنوان «خانواده؛ کانون امید، آرامش و همدلی»ویژه ی کارکنان و خانوادههای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان در خرم آباد برگزار شد.
پویا تابعی افزود:در این مراسم، برنامههای فرهنگی و خانوادگی با حضور کارکنان و اعضای خانوادههای آنان و همچنین جشن تکلیف جمعی از فرزندان کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان برگزار شد.
این گردهمایی با هدف تقویت پیوند خانوادهها، ایجاد نشاط و توجه به نقش خانواده در آرامش و انگیزه ی کارکنان برگزار شد.