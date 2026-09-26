به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستان گفت:همایش خانواده با عنوان «خانواده؛ کانون امید، آرامش و همدلی»ویژه ی کارکنان و خانواده‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان در خرم آباد برگزار شد.



پویا تابعی افزود:در این مراسم، برنامه‌های فرهنگی و خانوادگی با حضور کارکنان و اعضای خانواده‌های آنان و همچنین جشن تکلیف جمعی از فرزندان کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان برگزار شد.



این گردهمایی با هدف تقویت پیوند خانواده‌ها، ایجاد نشاط و توجه به نقش خانواده در آرامش و انگیزه ی کارکنان برگزار شد.











