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رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی سیستان و بلوچستان گفت: برآوردهای جمعیتی برای سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ نشان میدهد سهم جمعیت شهری استان به حدود ۵۵ درصد میرسد و جمعیت شهری برای نخستین بار از جمعیت روستایی بیشتر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مهرداد عرباول، گفت: در سرشماری سال ۱۳۹۵، جمعیت سیستان و بلوچستان ۲ میلیون و ۷۷۵ هزار و ۱۴ نفر ثبت شد که ۵۱.۵ درصد آن در نقاط روستایی و ۴۸.۵ درصد در نقاط شهری سکونت داشتند.
وی بیان کرد: روند جمعیتی سیستان و بلوچستان در دهههای گذشته تغییر قابل توجهی داشته؛ بهگونهای که در نخستین سرشماری در سال ۱۳۳۵ حدود ۹۱ درصد جمعیت استان روستانشین بودند، اما در سرشماری سال ۱۳۸۵ نسبت جمعیت شهری و روستایی به حدود ۵۰-۵۰ رسید و در سال ۱۳۹۵ جمعیت روستایی همچنان سهم بیشتری داشت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی سیستان و بلوچستان ادامه داد: برآوردهای انجامشده برای سرشماری ۱۴۰۵ حاکی از آن است که این نسبت تغییر کرده و سهم جمعیت شهری استان به حدود ۵۵ درصد خواهد رسید در واقع تغییر ترکیب جمعیتی، اهمیت دسترسی به دادههای بهروز را برای برنامهریزی و تصمیمگیری در حوزههای مختلف افزایش میدهد.
وی با اشاره به اجرای سرشماری ۱۴۰۵ به شیوه ثبتیمبنا اظهار کرد: در این شیوه اطلاعات موجود در سامانهها و پایگاههای دستگاههای اجرایی بهعنوان مبنای اصلی مورد استفاده قرار میگیرد و در مواردی که اطلاعات مورد نیاز از این طریق قابل تأمین نباشد، عملیات میدانی انجام خواهد شد.
عرباول درباره تقسیمبندی حوزههای آماری سیستان و بلوچستان نیز گفت: برای اجرای سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ در مجموع ۲ هزار و ۵۷۵ حوزه آماری در سیستان و بلوچستان تعریف شده که یکهزار و ۱۶۱ حوزه شهری و یکهزار و ۴۱۴ حوزه روستایی است. شهرستان زاهدان با ۵۵۰ حوزه آماری، بیشترین تعداد حوزه را در میان شهرستانهای استان دارد.