به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدرضا مخبر دزفولی در این پیام خطاب به مسعود پزشکیان، سخنان رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل را «قوی و با صلابت» توصیف کرد و آن را در دفاع از ملت ایران شایسته قدردانی دانست.

وی در پیام خود با اشاره به شهادت رهبر انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان، دانشمندان، مسئولان و مردم، اظهار کرد: ملت ایران با بصیرت و شجاعت همچنان در صحنه حضور دارد و پرچم ایران اسلامی را برافراشته نگه داشته است.

رئیس فرهنگستان علوم همچنین انسجام و اتحاد مردم، دولت و نیرو‌های مسلح را از عوامل تقویت استواری و مقاومت کشور دانست و تأکید کرد که این اتحاد، از یک سو پیام اقتدار ایران و از سوی دیگر مظلومیت این کشور را به افکار عمومی جهان منتقل کرده است.

مخبر دزفولی در ادامه، سخنان رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل را بازتاب‌دهنده مقاومت و ایستادگی مردم ایران در برابر آنچه وی ظلم و تجاوز خواند، دانست.

رئیس فرهنگستان علوم در پایان این پیام خطاب به پزشکیان نوشت: «به شما برادر عزیز که موجب عزت و سربلندی ایران اسلامی شدید درود می‌فرستم و از صمیم قلب دعایتان می‌کنم.»