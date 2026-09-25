سومین اردوی جهادی جمعیت فاطمی‌ها پس از اربعین با حضور پزشکان و مشاوران و ارائه خدمات پزشکی، فرهنگی و معیشتی به اهالی حدود ۱۰ روستای بخش جعفرآباد قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمد خامه‌یار، مسئول اردوی جهادی جمعیت فاطمی‌ها، با اشاره به برگزاری این اردو در روستای سعدآباد بخش جعفرآباد گفت: این روستا از مناطق کم‌برخوردار استان است و به عنوان مرکز خدمات‌رسانی، پذیرای اهالی حدود ۱۰ روستای اطراف نیز هست.

وی افزود: در این اردوی جهادی پزشک متخصص داخلی، پزشک متخصص زنان و مشاور حضور دارند و علاوه بر خدمات درمانی، داروی رایگان، برنامه‌های فرهنگی و حمایت‌های معیشتی نیز به روستاییان ارائه می‌شود.

مسئول اردوی جهادی جمعیت فاطمی‌ها با اشاره به همزمانی این اردو با آغاز سال تحصیلی گفت: همه دانش‌آموزان روستای سعدآباد از بسته‌های لوازم‌التحریر بهره‌مند می‌شوند و در صورت افزایش نیاز و مراجعه مردم، خدمات‌رسانی تا پایان حضور مردم ادامه خواهد داشت.

خامه‌یار تعداد اعضای حاضر در این اردوی جهادی را حدود ۲۱ نفر اعلام کرد و افزود: اقلام دارویی عمومی و سایر خدمات ارائه‌شده در این اردو بیش از یک میلیارد تومان ارزش دارد.

وی ادامه داد: در صورت شناسایی بیماران نیازمند خدمات تخصصی، افراد به مراکز درمانی معرفی می‌شوند و در همین زمینه هماهنگی‌هایی با دانشگاه علوم پزشکی و مراکز بهداشت انجام شده است.

مسئول اردوی جهادی جمعیت فاطمی‌ها با تأکید بر تداوم فعالیت‌های جهادی گفت: این سومین اردوی جهادی جمعیت فاطمی‌ها پس از اربعین است و خدمت‌رسانی به مردم مناطق کم‌برخوردار در روستاهای مختلف استان ادامه خواهد داشت.

خامه‌یار افزود: حتی در شرایط سخت و دوران جنگ تحمیلی نیز نیروهای جهادی خود را در کنار مردم می‌دانند و تا زمانی که نیاز باشد، برای خدمت‌رسانی در مناطق مختلف استان حضور خواهند داشت.