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مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان گفت: یادمانهای شهدا، محفلی برای تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی و قدردانی از صبر و استقامت خانوادههای معزز ایثارگران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید رضا حسینی در حاشیه آیین مهمانی لالهها مراسم ملی و سراسری عطرافشانی که با حضور نماینده ولیفقیه در خوزستان، معاون سیاسی استاندار، فرماندهان ارشد نظامی، انتظامی و امنیتی برگزار شد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گلگونکفن دفاع مقدس، اظهار داشت: این مراسم که همهساله در ایام هفته دفاع مقدس برگزار میشود فرصتی مغتنم برای ادای دین به بزرگمردانی است که جای خالیشان امروز در ایران اسلامی بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
وی با اشاره به حضور پرشور و معنادار اقشار مختلف بهویژه خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و آزادگان در این آیین، افزود: حضور مسئولان ارشد استانی و فرماندهان نظامی و انتظامی در کنار خانوادههای شهدا، پیامی روشن برای تداوم مسیر مقاومت و پاسداشت ارزشهای ایثارگری دارد و نشاندهنده پیوند عمیق مسئولان با فرهنگ جهاد و شهادت است.
حسینی همچنین از نقشآفرینی مؤثر رسانه ملی قدردانی کرد و گفت: لازم است از حمایتهای مستمر صدا و سیمای مرکز خوزستان که همواره در پوشش برنامههای مربوط به شهدا، آزادگان و ایثارگران پیشگام بوده و عملکردی درخشان در تبیین ارزشهای دفاع مقدس داشته است، تشکر ویژه داشته باشم.