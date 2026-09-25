ویژه‌برنامه رادیویی و خاطره‌انگیز «صبح جمعه با شما»، امروز جمعه ۳ مهرماه در فضایی سرشار از نشاط و با حضور پرشور و صمیمی مخاطبان و علاقه‌مندان به رادیو به مرحله ضبط رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این گردهمایی شاد و به‌یادماندنی، جمعی از برترین هنرمندان، پیشکسوتان و طنازان رادیو در کنار تیم تولید به اجرای بخش‌های نمایشی و طنز اصیل ایرانی پرداختند و صدای خنده و نشاط را در جمع مردم طنین‌انداز کردند.

این ویژه‌برنامه به تهیه‌کنندگی نوید جولایی و کارگردانی میرطاهر مظلومی تولید شده است و به‌زودی از آنتن رادیو ایران مهمان خانه‌های شنوندگان خواهد بود.