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ویژهبرنامه رادیویی و خاطرهانگیز «صبح جمعه با شما»، امروز جمعه ۳ مهرماه در فضایی سرشار از نشاط و با حضور پرشور و صمیمی مخاطبان و علاقهمندان به رادیو به مرحله ضبط رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این گردهمایی شاد و بهیادماندنی، جمعی از برترین هنرمندان، پیشکسوتان و طنازان رادیو در کنار تیم تولید به اجرای بخشهای نمایشی و طنز اصیل ایرانی پرداختند و صدای خنده و نشاط را در جمع مردم طنینانداز کردند.
این ویژهبرنامه به تهیهکنندگی نوید جولایی و کارگردانی میرطاهر مظلومی تولید شده است و بهزودی از آنتن رادیو ایران مهمان خانههای شنوندگان خواهد بود.