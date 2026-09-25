در آستانه راهپیمایی احتمالی ۲۷ سپتامبر (۵ مهر) حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان، اختلاف نظر‌ها درباره برگزاری یا تعویق این راهپیمایی افزایش یافته و شماری از اعضای پارلمان این حزب خواستار تعویق آن و آغاز گفت‌و‌گو با دولت شده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از «دنیا نیوز»؛ در حالیکه تدابیر امنیتی دولت پاکستان برای مقابله با راهپیمایی برنامه ریزی شده حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان در ۲۷ سپتامبر(۵ مهر) تشدید شده است، اختلاف نظر‌ها در داخل این حزب درباره برگزاری یا تعویق این راهپیمایی افزایش یافته است.

در نشست اعضای پارلمان حزب تحریک انصاف از ایالت خیبر پختونخوا در پیشاور، پیشنهاد شد راهپیمایی ۲۷ سپتامبر (۵ مهر) فعلا به تعویق بیفتد و در هفته نخست اکتبر یک نشست همه احزاب برگزار شود. اعضای این حزب همچنین بر آغاز گفت‌و‌گو با دولت تاکید کردند.

شرکت کنندگان در این نشست اعلام کردند در شرایط کنونی برگزاری راهپیمایی و حرکت به سمت اسلام آباد دشوار است و در صورت بازگشت معترضان بدون دستیابی به نتیجه، ممکن است پیامد‌های سیاسی آن متوجه حزب تحریک انصاف شود؛ آنها پیشنهاد کردند پس از رایزنی با دیگر احزاب سیاسی، درباره برنامه بعدی تصمیم گیری شود.

همزمان شماری از رهبران احزاب مخالف دولت در اسلام آباد نیز با «محمود خان اچکزی»، رئیس جنبش حفاظت از قانون اساسی پاکستان دیدار کردند.

«راجا ناصر عباس» رهبر جناح مخالف دولت در مجلس سنا، «بیرستر گوهر» رئیس حزب تحریک انصاف و «مصطفی نواز کھوکھر» از جمله حاضران در این نشست بودند.

از سوی دیگر دولت پاکستان تدابیر امنیتی گسترده‌ای را در اسلام آباد و بخش‌هایی از ایالت پنجاب در آستانه این راهپیمایی اجرا کرده است. دولت فدرال مجوز استقرار نیرو‌های رنجرز در اسلام آباد و چند منطقه پنجاب را از ۲۰ سپتامبر تا ۵ اکتبر (۲۹ شهریور تا ۱۳ مهر) صادر کرده است.

بر اساس گزارش منابع امنیتی بیش از ۲۲ هزار نیروی امنیتی در اسلام آباد مستقر خواهند شد. همچنین نیرو‌های پلیس از ایالت سند و پنجاب برای پشتیبانی از نیرو‌های پلیس اسلام آباد اعزام شده‌اند.

این تحولات در حالی است که «بیرستر گوهر» رئیس حزب تحریک انصاف در روز‌های اخیر خواستار گفت‌و‌گو با دولت شده و تاکید کرده بود که این حزب خواهان رویارویی میان نیرو‌های امنیتی و هواداران خود نیست.