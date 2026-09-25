جانشین فرمانده انتظامی آذربایجان غربی از کشف البسه فاقد مجوز به ارزش ۲۰ میلیارد ریال و دستگیری سه متهم در سلماس خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سردار غنی زاده در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برابر اخبار واصله، ماموران پلیس آگاهی شهرستان سلماس حین کنترل خودرو‌های عبوری در محور خوی_سلماس به سه دستگاه سواری پژو به ظن حمل کالای قاچاق مشکوک و جهت بررسی بیشتر آنها را متوقف نمودند.

وی افزود: در بررسی‌های انجام شده، تعداد ۲ هزار و ۵۶۲ ثوب البسه خارجی فاقد هرگونه مدارک قانونی به ارزش ۲۰ میلیارد ریال کشف وضبط گردید.

جانشین فرمانده انتظامی استان گفت: در این راستا ۳ نفر متهم دستگیر و ۳ دستگاه خودرو توقیف و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

سردار غنی زاده در پایان خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از اولویت‌های مهم پلیس در راستای کمک به توسعه اقتصاد کشور بوده و از شهروندان می‌خواهیم هرگونه اخبار و اطلاعات دراین زمینه راسریعا از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.