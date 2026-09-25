وی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: خداوند به دلیل اخلاص رزمندگان در هشت دفاع مقدس علی رغم اینکه با دست خالی در برابر دشمنان ایستاده بودند، به آنان کمک کرد تا در نهایت پیروز شدند.

امام جمعه مشهد اظهار امیدواری کرد نمایندگان ایران در عرصه دیپلماسی همان اخلاص رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس را داشته باشند تا پیروز عرصه دیپلماسی در برابر دشمن هم باشیم.

ایت الله علم الهدی ادامه داد: این که هرسال سالگرد آغاز دفاع مقدس به جای زمان اتمام جنگ و پیروزی ملت ایران در برابر دشمن بعثی را جشن می گیریم علتش این است که همه شرایط آن دوران را به خاطر آورند و عامل پیروزی خود را بشناسند.

وی اظهار کرد: امروز نیز ملت ایران در قلب دفاع قهرمانانه در برابر تهاجم دشمن قرار دارد و تداوم هشت سال دفاع مقدس در دفاع امروز رزمندگان ما در برابر تهاجم دشمن تبلور یافته است.

امام جمعه مشهد گفت: دفاع مقدس آغازگر مقابله قهرمانانه ملت ایران در برابر دشمن بود، در آن دوران بود که دست خالی آن هم در شرایطی که آمریکایی ها ما را از استفاده سلاح های داخل کشورمان منع کرده بودند و حتی سیم خاردار نداشتیم، در برابر دشمن ایستادیم.

ایت الله علم الهدی افزود: بنا به فرمایش رهبر شهید انقلاب، جوهره وجودی جوانان امروز این ملت که در دوران دفاع مقدس شکل گرفت منجر به ابتکارات منحصر به فرد، ساخت موشک و سلاح ها و راه اندازی شرکت‌های دانش بنیان آن هم در اوج تحریم های دشمن در شرایط کنونی شده است.

وی اضافه کرد: امروز ما وارث قدرتی هستیم که در هشت سال دفاع مقدس به دست آوردیم، ارث آن هشت سال جوانان امروز ما را پای لانچرها نشانده و دشمن را بی تاب کرده است.

امام جمعه مشهد گفت: خدایی که در دفاع مقدس همراه و حامی ما بود، خدای حامی رزمندگان امروز ما نیز هست.

ایت الله علم الهدی اظهار کرد: امروز سلاح های ایران دنیا را متعجب کرده و حتی کشوری که در اوج فناوری قرار دارد سلاح های ما را مهندسی معکوس کرده است.

وی افزود: به گفته سخنگوی سپاه پاسداران سلاحی در اختیار داریم که اگر روی ناوهای دشمن فرود آید آن را به خاکستر تبدیل خواهد کرد، موشک ساخته ما از خلیج فارس و عمان عبور خواهد کرد و می تواند تا اقیانوس هند پیش رود، و این قدرت رزمندگان اسلام است.