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امام جمعه کرمان : دفاع مقدس دانشگاه انسانسازی بود و اطاعت از ولیفقیه موتور محرک سه دفاع ملت ایران، نقش مهمی در پیشبرد این حرکت داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ،حجتالاسلام والمسلمین حسن علیدادیسلیمانی، درآیین نماز جمعه کرمان تاکید کرد:دفاع مقدس ۸ ساله و دفاع دوم و دفاع سوم تاریخی بزرگ برای ملت ایران رقم زد ومعنویت ، پیشرفت روحی و اخلاقی انسان از مؤلفههای اساسی دفاع مقدس، است.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان فکوری، جهانآرا و دیگر شهدای ماندگار تاریخ انقلاب اسلامی افزود:رویدادشکست حصر آبادان به فرمان امام خمینی (ره) نشان داد که رزمندگان اسلام و مردمی که به یاری آنان شتافتند، از توانمندی لازم برای شکست دشمن و آزادسازی سرزمینهای اشغالشده برخوردارند.
امام جمعه کرمان در ادامه با گرامیداشت سالروز شهادت دبیرکل حزبالله لبنان، گفت: سیدحسن نصرالله، رهبر مقتدر حزبالله، فرهنگ مقاومت را برای همیشه در لبنان تثبیت کرد و با بصیرت، زمانشناسی و سخنرانیهای حکیمانه خود، به تبیین گفتمان مقاومت در جهان اسلام پرداخت.
وی افزود: شهید نصرالله در مسیر تربیت جوانان و مجاهدان، نقش مؤثری ایفا کرد و پوشالی بودن قدرت استکباری و رژیم صهیونیستی را برای افکار عمومی آشکار کرد
حجتالاسلام والمسلمین علیدادیسلیمانی ادامه داد: وی خدمات بزرگی در جبهه مقاومت، در جایگاه فرماندهی و با تبعیت از رهبر شهید جهان اسلام انجام داد که از جمله برگهای زرین زندگی این شهید به شمار میرود.
امام جمعه کرمان با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، بر اهمیت مأموریتهای ترسیمشده برای جامعه علمی کشور تأکید کردو گفت: مأموریت تاریخی اعتلای ایران اسلامی از مسیر پیشرفتهای علمی، صیانت از قداست مدرسه و دانشگاه و حضور معلم، دانشآموز و دانشجو در عرصه پیشرفت جامعه با نگاه توحیدی، از نکات مهم این پیام است.
نماینده ولی فقیه در استان، با اشاره به شکوه رزمایش بزرگ «جانفدا»، افزود: کرمانیها جمعیت جانفدای خود را به زیباترین شکل ممکن به تصویر کشیدند و خیابانهای کرمان شاهد گامهای محکم، منسجم و استوار جانفدایان کرمانی در مسیر حرکت جانفدایی کشور بود.
حجت الاسلام والمسلمین علیدادیسلیمانی،موضعگیری قاطع، شفاف، منطقی و شجاعانه، رییس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل در کنار نطق قوی و رفتار حسابشده، را از جمله ویژگیهای این حضوردانست وگفت رئیسجمهور کشورمان تلاش کرد از فرصت در اختیار خود برای انتقال پیام ملت ایران به بهترین شکل ممکن به جهانیان استفاده کند.
وی همچنین با اشاره به اقدام دستگاه دیپلماسی کشور در قرار دادن تصویر شهید حاجقاسم سلیمانی، فرمانده برجسته جبهه مقاومت، در سازمان ملل، گفت: این اقدام جلوهای درخشان بود و از وزارت امور خارجه و هیئت ایرانی به علت این حرکت فعال و تکلیفمحور تشکر میکنیم.
امام جمعه کرمان با اشاره به روز همدردی و دفاع از کودکان فلسطینی، اظهار کرد: کودکانی که بدون دفاع، پرپر میشوند، با خون خود دنیا را بیدار میکنند و این بیداری در خالی شدن سالن مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نشانه اعتراض هنگام سخنرانی نخستوزیر رژیم صهیونیستی مشاهده شد.
وی افزود: در آینده نزدیک شاهد محو این رژیم غاصب صهیونیستی و پیروزی نهایی انسانیت، جامعه اسلامی و کانون اصلی گفتمان آزادی و دفاع از عدالت، یعنی ایران، را شاهد خواهیم بود.
حجتالاسلام والمسلمین علیدادیسلیمانی همچنین با اشاره به سالروز بزرگداشت علامه حسنزاده آملی، جایگاه علمی و تربیتی این عالم برجسته در تربیت شاگردان بزرگ را ستود.