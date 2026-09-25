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پل مسیر رفت و برگشت بندرعباس به رودان با اعتبار بیش از ۴۷ میلیارد تومان بازسازی و با حضور ورزیر راه و شهرسازی بهره برداری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای هرمزگان گفت: این پلها ۵ دهانه ۶ متری داشت که در حمله دشمن تخریب شد.
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عباس شرفی افزود: در پل مسیر رفت به سمت رودان، دهانههای اول تا سوم و در پل مسیر برگشت، دهانههای دوم تا چهارم تخریب شده بود که با توان نیروهای راهداری استان به طور کامل بازسازی شد.