بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی حلال مالزی در کوالالامپور آغاز به کار کرد. رویدادی که فعالان صنعت حلال، تولیدکنندگان، خریداران و سرمایه‌گذاران از کشور‌های مختلف جهان را گردهم آورده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ نمایشگاه بین‌المللی حلال مالزی با حضور مقام‌های ارشد این کشور در مرکز تجارت و نمایشگاه‌های بین‌المللی مالزی افتتاح شد.

بیست‌ودومین دوره این نمایشگاه با بیش از دو هزار و ۳۰۰ غرفه و حضور خریداران بین‌المللی از بازار‌های مختلف جهان برگزار می‌شود. اهمیت این نمایشگاه را باید در ابعاد رو به گسترش اقتصاد حلال جست‌و‌جو کرد؛ بازاری که دیگر محدود به کشور‌های مسلمان نیست و شرکت‌هایی از کشور‌های مختلف، از جمله چین، ژاپن، کره جنوبی و برزیل، در آن حضور فعال دارند. یک نماینده روسیه درباره علت حضورش اینطور گفت.

این بازار تنها به مواد غذایی و نوشیدنی محدود نمی‌شود؛ دارو و محصولات بهداشتی، لوازم آرایشی، پوشاک، گردشگری، خدمات مالی، فناوری، بسته‌بندی و زنجیره تأمین نیز بخش‌هایی از اقتصاد حلال را تشکیل می‌دهند.

مالزی نیز تلاش کرده است جایگاه خود را به عنوان یکی از مراکز اصلی اقتصاد حلال جهان تثبیت کند. این کشور در آخرین رتبه‌بندی شاخص اقتصاد اسلامی جهان، در جایگاه نخست قرار گرفته است.

بر اساس آمار رسمی، صادرات محصولات حلال این کشور در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۶.۸ میلیارد دلار رسید و دولت مالزی هدف‌گذاری کرده است که این عدد را به حدود بیست میلیارد دلار افزایش دهد.

صنعت حلال امروز دیگر یک بازار محدود مذهبی نیست؛ بلکه بازاری جهانی به ارزش ۲.۶ تریلیون دلار که تجارت، استاندارد، فناوری و اعتماد مصرف‌کننده را به یکدیگر پیوند زده است.