به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، برداشت چغندرقند در بیش از ۱۷۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی مهاباد آغاز شد. امسال برای نخستین بار در سیصد هکتار از مزارع مهاباد، چغندر قند به صورت نوین و دو ردیفه کاشت شد. ه است.

مدیر جهاد کشاورزی مهاباد گفت: امسال بیش از هزار و هفتصد هکتار از اراضی شهرستان مهاباد زیر کشت چغندر قند رفته است.

بایزید حسن پور افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۱۳۰ هزار تن از این محصول شیرین در مهاباد برداشت شود.

مسئول مرکز جهادکشاورزی مکریان غربی در این باره گفت: در این روش از نوارتیپ و روش‌های نوین آبیاری استفاده می‌شود و استفاده از بذر نیز در این روش پنج درصد کمتر از روش‌های قدیمی است.

حسین سیمانی افزود: در روش نوین کشت چغندر قند مصرف آب ۳۰ تا ۴۰ درصد کمتر از روش‌های سنتی و تولید محصول نیز ۲۰ درصد بیشتر است.