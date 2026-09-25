به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، امام جمعه بجنورد در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه بجنورد با قدردانی از رییس جمهور کشورمان برای ایراد نطق جامع و کامل در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: ایشان صحبت‌های خود را مقتدرانه، مستند به سند و با منطق ارایه کردند انگونه که کسی نمی‌توانست با تحسین و تایید به آن نگاه نکند.

حجت الاسلام والمسلمین نوری با استناد به جنایات و قلدری‌های آمریکا علیه مردم ایران خصوصا جنایات اخیر افزود: دشمن به دنبال زیاده خواهی است و راهبرد دولت اسلامی ایران با قدرت و قوت ایستادن در مقابل آنان است.

خطیب جمعه بجنورد در تبیین پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت مهر تحصیلی هم گفت: علم و دانش و تقوا، ابزار دفاع کشور در برابر دشمن است. دانش آموزان و دانشجویان ما باید برای کسب مرجعیت علمی و غلبه بر دشمن در جنگ ترکیبی، به سلاح دانش و ابتکار و ایده‌های نو مجهز باشند.

وی افزود: شرط غلبه بر دشمن و بازداشتن او از نقض عهد، قوی شدن است.

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری با اشاره به آیات قرآن و شواهد و تجربه‌های متعدد تاریخی «تناقض حرف و عمل دشمنان خدا»: به پیمان‌های دشمن هم نمی‌شود اعتبار کرد بنابراین قدرتمند شدن همواره لازم است.

وی افزود: نظام و احکام و ... ما اسلامی است و نه سکولار بنابراین اگر مسئولی معتقد و عامل به اصول انقلاب و نظام اسلامی نباشد، در حقیقت مشروعیت خود را از دست داده است.