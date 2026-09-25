امام جمعه موقت اصفهان گفت:مواضع قاطع، حماسی و عزتمندانه رئیس‌جمهور در سازمان ملل و تبیین صلح بر پایه عزت و محاکمه سیاست‌های دوگانه غرب و رژیم صهیونیستی، موجب افتخار ملت شد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ حجت‌الاسلام والمسلمین حسین محمدی امروز در خطبه‌های پیش از نماز جمعه اصفهان با گرامیداشت یاد شهدا، ایثارگران، رزمندگان و آزادگان دفاع مقدس گفت: در سراسر دنیا مرسوم است که پایان جنگ‌ها را گرامی می‌دارند و جشن می‌گیرند، اما در ایران اسلامی سالروز آغاز جنگ تحمیلی (۳۱ شهریور ۱۳۵۹) گرامی داشته می‌شود که این رویکرد سه دلیل اساسی دارد.

وی افزود: نخستین دلیل این است که ما لحظه‌ای از این دفاع مقدس پشیمان نیستیم؛ همان‌طور که امام راحل (ره) در منشور روحانیت فرمودند ما برای ادای تکلیف جنگیدیم و در این مسیر به گنج‌های معرفت، توحید، خودباوری و شکوفایی استعداد‌ها دست یافتیم.

امام جمعه موقت اصفهان افزود: دلیل دوم هم این بود که ما آغازگر جنگ نبودیم و جنگ‌طلب نیستیم، اما «جنگ‌بلد» هستیم و از هیچ قدرتی نمی‌ترسیم، در ابتدای جنگ تحمیلی که کشور امکانات دفاعی چندانی نداشت و دشمن از حمایت همه‌جانبه ابرقدرت‌ها برخوردار بود، حضرت امام (ره) با شجاعت فرمودند «دیوانه‌ای آمده و سنگی انداخته است» و همین روحیه نترسیدن به امت، فرماندهان و حتی نوجوانان منتقل شد.

وی تاکید کرد: دلیل سوم این است که جنگ حق و باطل، ایمان و کفر، و فقر و غنا تمام‌شدنی نیست، ما بیش از چهار دهه است که در برابر مستکبران ایستاده‌ایم، اما هرگز تسلیم نشده و از مسیر مقاومت پشیمان نیستیم.

وی در ادامه با تجلیل از سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: مواضع قاطع، حماسی و عزتمندانه رئیس‌جمهور در سازمان ملل و طنین‌انداز کردن ندای صلابت ملت ایران، به‌ویژه با در دست گرفتن تصاویر شهدا، دفاع از مظلومان غزه و فلسطین، تبیین صلح بر پایه عزت و محاکمه سیاست‌های دوگانه غرب و رژیم صهیونیستی، موجب افتخار ملت شد و یاد اقدام شهید رئیسی در سازمان ملل را زنده کرد.

امام جمعه موقت اصفهان اضافه کرد:مردم انتظار دارند همان گونه که رئیس‌جمهور در سازمان ملل مواضع انقلابی داشتند، سایر مسئولان نیز مواضع انقلابی داشته باشند؛ مردم هم از این مواضع قدردانی و حمایت می‌کنند و انتظار دارند این رویکرد استمرار داشته باشد.

وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید و پیام رهبر معظم انقلاب هم گفت: نسل امروز وظیفه دارد به سلاح علم، تقوا، اخلاق و توانایی مجهز شود و مرز‌های دانش را درنوردد، همچنین ترویج اقامه نماز در مدارس و حفظ قداست، امنیت و محیط علمی دانشگاه‌ها توسط دانشجویان انقلابی ضروری است.

امام جمعه موقت اصفهان تقوا و پرهیزگاری را، مهم‌ترین سفارش برای سعادت جامعه اسلامی در شرایط پیچیده کنونی دانست و گفت:در دوران کنونی که تقابل جدی حق و باطل در جریان است، رهبر حکیم و فرزانه ما، در کنار مدیریت‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی، «نسخه شفابخش معنوی» را نیز برای ملت تبیین کرده‌اند.

وی گفت: یکی از مهم‌ترین خروجی‌های این مسیر معنوی، تدبر و عمل به آموزه‌های «سوره مبارکه فتح» است و امیدوارم همه ما علاوه بر قرائت فردی، در مسیر عمل به آموزه‌های این سوره توفیق یابیم.