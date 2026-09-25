هفته نخست بیست و دومین دوره لیگ برتر هندبال بانوان با پیروزی زاگرس جنوبی کازرون مقابل مقاومت شهرداری تبریز به پایان رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دیدار که به میزبانی تیم تازه وارد مقاومت شهرداری تبریز برگزار شد، زاگرس جنوبی کازرون با نتیجه ۴۳ بر ۲۶ به پیروزی رسید تا اولین هفته این دوره از رقابت‌ها را با کسب ۲ امتیاز و با تفاضل گل بهتر نسبت به سایر رقبا، به عنوان صدرنشین به پایان برساند.

دیروز هم سه دیدار دیگر از هفته اول برگزار شد که طی آن تیم‌های سپاهان اصفهان، دانشگاه آزاد قزوین و استقلال تهران مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند.

نتایج کامل هفته نخست لیگ برتر هندبال بانوان:

سپاهان اصفهان ۳۳ – ۱۹ یکتا افروز البرز

صید و ساحل لنگه (آتنا) ۲۱ – ۳۰ دانشگاه آزاد قزوین

نفت و گاز گچساران ۱۶ – ۱۸ استقلال تهران

مقاومت شهرداری تبریز ۲۶ – ۴۳ زاگرس جنوبی کازرون

جدول رده‌بندی لیگ برتر هندبال بانوان:

۱. زاگرس جنوبی کازرون، ۲ امتیاز

۲. سپاهان اصفهان، ۲ امتیاز

۳. دانشگاه آزاد قزوین، ۲ امتیاز

۴. استقلال تهران، ۲ امتیاز

۵. نفت و گاز گچساران، ۰ امتیاز

۶. صید و ساحل لنگه (آتنا)، ۰ امتیاز

۷. یکتاافروز البرز، ۰ امتیاز

۸. مقاومت شهرداری تبریز، ۰ امتیاز