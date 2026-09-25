این هفته خبر‌های کتاب‌ی از جنس روایت بود؛ خاطراتی از جنگ و مقاومت تا قصه‌هایی که برای کودکان و نوجوانان که نوشته شده‌اند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ در هفته‌ای که گذشت، کتاب‌ها دوباره سراغ روایت رفتند؛ از خاطرات جنگ و مقاومت تا قصه‌هایی که برای کودکان و نوجوانان نوشته شده‌اند.

کتاب‌هایی با موضوع دفاع مقدس منتشر شد.

«پرواز شماره بیست‌ودو» روایتی مستند از یک خلبان عراقی در دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران است و «گریه به زبان مادری» به قلم ایمان نصرتی، روایتی متفاوت از هشت سال جنگ تحمیلی را پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد.

نمایشگاه کتاب در نماز جمعه تهران

نمایشگاه کتاب دفاع مقدس هم این هفته در نماز جمعه تهران برپا شد که در این نمایشگاه، بیش از ۵۰ عنوان کتاب با موضوع انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، ایثار و شهادت و روایت‌های ماندگار، در معرض دید مخاطبان قرار گرفت.

قصه جنگ برای نسل کودک و نوجوان

روایت دفاع مقدس برای کودکان و نوجوانان هم ادامه دارد.

«لومینا و سرزمین آرزوها» و «پرواز نقاشی» دو اثر کلر ژوبرت و شعله جهانگیری هستند که با الهام از ماجرای مدرسه شجره طیبه میناب برای کودکان و نوجوانان نوشته شده‌اند.

«مدیر مدرسه شریعت» در پویش کتاب

خبر دیگر اینکه پویش کتاب «مدیر مدرسه شریعت» برگزار می‌شود؛ اثری درباره محمد تراب‌نژاد، معلمی که در دهه ۴۰ با فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی و مبارزه با بهائیت، در برابر فشار‌ها و احضار‌های ساواک ایستادگی کرد.

تراب‌نژاد در سال‌های آغازین دفاع مقدس، در آبادان به شهادت رسید.