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مدیرکل جهاد کشاورزی کردستان گفت: این استان با برخورداری از بیش از ۱۱ هزار هکتار باغ گردو و تولید سالانه حدود ۲۹ هزار تن، پس از همدان رتبه دوم تولید گردوی کشور را به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، فصل برداشت گردو در کردستان از مهرماه آغاز شده و تا پایان آبانماه ادامه دارد. بیش از ۱۱ هزار هکتار از اراضی استان به باغات گردو اختصاص دارد و شهرستانهای سنندج، بانه و مریوان با در اختیار داشتن حدود ۹۰ درصد سطح باغات گردوی استان، مهمترین مناطق تولید این محصول به شمار میروند.
مدیرکل جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به حساسیت گردو نسبت به شرایط اقلیمی، بهویژه سرمای دیررس بهاره، گفت: برای افزایش عملکرد و ارتقای کیفیت محصول، برنامههایی از جمله سرشاخهکاری، اصلاح درختان کمبازده و استفاده از ارقام مقاوم به سرمای دیررس در باغات استان اجرا شده است.
بر اساس پیشبینیها، امسال نیز حدود ۲۹ هزار تن گردو از باغات کردستان برداشت خواهد شد.