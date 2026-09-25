پخش زنده
امروز: -
آموزش رشته گلیمبافی به ۴۰ متقاضی در روستای راستاب شهرستان فارسان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گفت: در این دوره آموزشی به هر کدام از شرکتکنندگان ۱۰۰ ساعت و در مجموع چهار هزار نفرساعت آموزش داده میشود.
حیدری افزود: آموزش رشتههای صنایعدستی به هنرمندان در چهارمحال و بختیاری باعث افزایش اشتغالزایی، کاهش نرخ بیکاری رونق اقتصادی میشود.
روستای راستاب از توابع شهرستان فارسان در استان چهارمحال و بختیاری است.