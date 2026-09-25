سردار زارع کمالی: ملت ایران در برابر فشار و تهدید دشمن تسلیم نخواهد شد و راه شهیدان با خدمت، عدالت و تولید زنده می‌ماند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای همدان، سردار زارع کمالی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته همدان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، گفت: دفاع مقدس یادآور ایمان و ایثار مردان و زنان غیرتمندی است که در لبیک به امام و مقتدای خود، خالصانه و مجاهدانه در دفاع از اسلام و ارزش‌های اسلامی جانفشانی کردند.

وی افزود: دفاع مقدس همچون عاشورا، منبع الهام‌بخشی برای نسل‌های آینده و بخشی از هویت پرافتخار این سرزمین است. از عاشورا آموخته‌ایم که هرگاه سخن از حق و باطل به میان می‌آید، نباید بی‌تفاوت بود و باید در جبهه حق قرار گرفت.

فرمانده سپاه استان همدان با اشاره به هشت سال دفاع مقدس گفت: ملت ایران هشت سال در برابر هجوم استکبار جهانی ایستادگی و دفاع کرد و غیرتمندانه نشان داد که ایران تسلیم‌شدنی نیست.