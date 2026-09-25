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احمد ناطقنوری رئیس اسبق فدراسیون بوکس که هفت دوره نیز نماینده مجلس شواری اسلامی بود، دارفانی را وداع گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ احمد ناطقنوری رئیس اسبق فدراسیون بوکس که هفت دوره نیز نماینده مجلس شواری اسلامی بود، دارفانی را وداع گفت.
ناطق نوری در سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۶ ریاست فدراسیون بوکس را برعهده داشت، بامداد امروز جمعه ۳ مهر پس از سالها تحمل بیماری، در سن ۸۹ سالگی دارفانی را وداع گفت.
ناطق نوری سالها برای پیشرفت و اعتلای بوکس ایران تلاش کرد و دوران درخشان بوکس کشورمان در دوره وی رقم خورد.
مرحوم ناطقنوری، هفت دوره نیز نماینده حوزه انتخابیه شهرستان نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی بود.
مراسم تشییع پیکر آن مرحوم روز یکشنبه در شهرستان نور و سپس روز دوشنبه در ورزشگاه شیرودی تهران برگزار خواهد شد.
روحش شادو یادش گرامی.