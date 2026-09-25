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امام جمعه اهواز گفت: آمریکا برای خروج از بنبستی که با سیاستهای تجاوزکارانه و عهدشکنیهای مکرر خود ایجاد کرده، راهی جز پذیرش کامل حقوق حقه و شروط جمهوری اسلامی ایران ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمدنبی موسویفرد در خطبههای عبادی سیاسی نماز جمعه اهواز اظهار کرد: از زبان مردم از رئیسجمهور عزیزمان به خاطر این موضع بسیار عاقلانه و انقلابی تشکر میکنیم و از خداوند متعال میخواهیم بر توفیقات وی بیفزاید.
وی با اشاره به سیاستهای آمریکا افزود: دشمنان این نظام از قدرت ملت ایران غافل هستند و آمریکا برای خروج از بنبستی که با سیاستهای تجاوزکارانه و عهدشکنیهای مکرر خود ایجاد کرده، راهی جز پذیرش کامل حقوق حقه و شروط جمهوری اسلامی ایران ندارد.
امام جمعه اهواز توضیح داد: استکبار جهانی، واشنگتن و رژیم صهیونیستی اگر میخواهند بیش از این در مشکلاتی که خود ایجاد کردهاند گرفتار نشوند باید واقعیت جدید قدرت ایران را بپذیرند.
وی ادامه داد: امروز قدرتی در جهان شکل گرفته است که با وجود همه ابزارهایی که علیه آن به کار گرفته میشود ملت ایران ایستادگی کرده است.
حجت الاسلام و المسلمین موسویفرد با اشاره به حضور مردم در صحنه گفت: مردم ما بارها نشان دادهاند که پای نظام ایستادهاند و نیروهای رزمنده ما نیز به حول و قوه الهی شگفتانههایی دارند که در آینده از آنها رونمایی خواهد شد و باقیمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در منطقه به طور کامل از بین خواهند رفت.
فرهنگ مقاومت امروز حاصل ایستادگی ملت ایران در دوران دفاع مقدس است
خطیب نماز جمعه اهواز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس بیانکرد: در هشت سال دفاع مقدس، ملت ایران با رهبری امام راحل(ره) و بدون اینکه وجبی از خاک دشمن را اشغال کند در برابر دشمن ایستادگی کرد و امروز اگر در حوزه مقاومت شاهد الگوبرداری از آن دوران هستیم محصول همان ایستادگی و مقاومت است.
وی افزود: اگر امروز در جنگ ۱۲ روزه و دیگر عرصههای تقابل با دشمن شاهد ایستادگی و مقاومت هستیم، ریشه آن به همان هشت سال دفاع مقدس بازمیگردد.
امام جمعه اهواز با اشاره به سالروز آغاز هفته دفاع مقدس گفت: یاد و خاطره شهدای عزیز به ویژه شهدای دفاع مقدس و چهار هزار شهید استان خوزستان را گرامی میداریم و به خانوادههای معظم شهدا تبریک و تسلیت عرض میکنیم.
وی با تقدیر از نیروهای مسلح کشور ادامه داد: ارتش، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و همه نیروهای مسلح در دوران دفاع مقدس و در زمان حاضر افتخارآفرینی کردهاند و به سهم خود از عزیزانمان در عرصه جهاد تشکر و قدردانی میکنم.
حجت الاسلام و المسلمین موسویفرد در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به مسائل جهان اسلام اظهار کرد: باید توجه داشته باشیم که شیعیان تحت فشار هستند و باید سهمی از زندگی خود را در کنار آنها قرار دهیم و آنها را در زندگی خود سهیم کنیم.
امام جمعه اهواز با اشاره به نامه ۵۳ نهجالبلاغه و توصیههای امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر گفت: سه دستورالعمل از فرمایشات امیرالمؤمنین(ع) را به ویژه خطاب به کارگزاران نظام عرض میکنم.
امام جمعه اهواز با تاکید بر اینکه انسان نباید آخرت خود را به بهای دنیا از دست بدهد گفت: نباید خدای ناکرده کاری کنیم که دنیای دیگران آباد شود اما آخرت خودمان را از بین ببریم.
وی همچنین با اشاره به یکی دیگر از توصیههای نهجالبلاغه اظهار کرد: درباره چیزی که نمیدانید سخن نگویید، این موضوع امروز مصداق فراوانی دارد، چرا که دشمن با شایعات در فضای مجازی تلاش میکند اختلاف ایجاد کند.
حجت الاسلام و المسلمین موسویفرد افزود: گاهی فردی سخنی را به شخص یا حتی به رهبر معظم انقلاب نسبت میدهد در حالی که از صحت آن اطمینان ندارد، نباید حنجره ما به حنجره دشمن تبدیل شود.
وی تاکید کرد: وقتی سخنی را میشنوید، تحقیق و مشورت کنید که آیا واقعا چنین مطلبی بیان شده و آیا مصلحت است که از زبان شما منتشر شود یا خیر.
علم و تقوا باید محور حرکت نسل امروز در مدارس و دانشگاهها باشد
وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاهها اظهار کرد: این پیام، نقشه راهی برای تبدیل تهدیدها به فرصتها و فرصتها به پیروزیهاست.
وی افزود: مهمترین رسالتی که رهبر معظم در این پیام به مجموعه مخاطبان گوشزد کردند، مسئولیت اصلی نسل امروز در دانشگاهها، مدارس و آموزش و پرورش است که باید به علم و تقوا مجهز شوند.
امام جمعه اهواز با بیان اینکه علم بدون تقوا میتواند به ابزاری برای ظلم و جنایت تبدیل شود، گفت: وقتی علم باشد اما تقوا وجود نداشته باشد، شاهد اتفاقاتی مانند کشتار انسانهای بیگناه در غزه و دیگر نقاط جهان هستیم، چرا که علم بدون تقوا میتواند ابزار شیطنت شود.
وی تاکید کرد: نسل امروز باید به علم، اخلاق، دانایی و توانایی مجهز شود تا وابستگی کشور به خارج را به صفر برساند، مرزهای دانش را بشکند، از هویت ملی و استقلال فرهنگی پاسداری کند و راه شهدای عزیز را ادامه دهد.
موسویفرد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوعات فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: در موضوعاتی مانند پوشش و برخی ناهنجاریهای اجتماعی، نباید بیتفاوت بود چرا که در روایات نیز بر اهمیت مسئولیت اجتماعی و جلوگیری از گسترش گناه و ناهنجاری تاکید شده است.
وی ادامه داد: کسانی که در نماز جمعه و نماز جماعت حضور دارند باید توجه کنند که مسئولیت دارند و نباید نسبت به مسائل جامعه بیتفاوت باشند؛ امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه است.
دشمن با برنامهریزی چندلایه به دنبال تغییر سبک زندگی است
موسویفرد با اشاره به برنامههای دشمن برای تغییر سبک زندگی اظهار کرد: ساختار دشمن پنج لایه دارد که باید نسبت به آن توجه و آمادگی لازم را داشته باشیم.
وی افزود: لایه نخست، عادیسازی و تغییر هنجارهاست؛ به گونهای که برخی ناهنجاریها در جامعه به تدریج عادی جلوه داده شوند.
امام جمعه اهواز ادامه داد: در این مسیر، طراحیها با پشتیبانی سرویسهای اطلاعاتی و بازیگران خارجی انجام میشود.
وی لایه دوم را ایجاد زیرساختها و آمادهسازی ابزارها برای تغییر سبک زندگی اسلامی به سبک زندگی غربی عنوان کرد و گفت: در این مرحله، شبکههای مختلف، تولید و توزیع پوشاک، طراحی لباس، برخی جریانهای مرتبط با زیبایی و دیگر ابزارها به گونهای عمل میکنند که سبک مورد نظر آنان در جامعه گسترش یابد.
موسویفرد افزود: امروز اگر فردی بخواهد لباس متناسب با فرهنگ اسلامی تهیه کند، گاهی به سختی میتواند آن را پیدا کند و باید برای این موضوع برنامهریزی شود.
وی لایه سوم را ایجاد بسترهای اجتماعی، لایه چهارم را عملیات و رفتارهای میدانی برای عادیسازی و لایه پنجم را پیروزی از طریق تغییر هنجارها عنوان کرد و گفت: باید خود را در برابر این مراحل آماده و مهیا کنیم.
امام جمعه اهواز با اشاره به برخی مطالبات مردم گفت: موضوع اشتغال، وام، ازدواج و فرزندآوری و همچنین مسکن از جمله مطالبات مردم است که باید مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.