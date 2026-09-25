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امامجمعه یزد، با تأکید بر ضرورت تقوا، بصیرت و حفظ انسجام اجتماعی، گفت: جامعه اسلامی باید با تقویت هویت دینی و وحدت، در برابر توطئههای دشمن ایستادگی کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، آیتالله محمدرضا ناصری در خطبههای نماز جمعه این هفته دارالعباده یزد، با توصیه نمازگزاران به تقوای الهی، پرهیز از گناه و اطاعت از خداوند، اظهار کرد: انسان در مسیر حرکت به سوی حق و کمال قرار دارد و کاروان بشریت در حال حرکت به سوی مقصد نهایی است. وی با بیان اینکه مقصد نهایی انسان، رسیدن به خداوند و تحقق هدف خلقت است، افزود: انسان باید برای این مسیر توشه آخرت فراهم کند و با کسب کمالات اخلاقی و معنوی، خود را برای رسیدن به این مقصد آماده سازد.امامجمعه یزد تقوا را یکی از مهمترین عوامل حرکت انسان در مسیر کمال دانست و گفت: تقوا یعنی انسان به گونهای عمل کند که رضایت خداوند را به دست آورد؛ چراکه گناه، فساد و فحشا انسان را از مسیر حق و قافله کمال دور میکند.
آیتالله ناصری با اشاره به آیه شریفه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ یَجْعَلْ لَکُمْ فُرْقَانًا» اظهار کرد: خداوند وعده داده است که تقوا موجب ایجاد قدرت تشخیص حق از باطل در انسان میشود و انسان متقی از بصیرت و قدرت تشخیص بیشتری برخوردار خواهد بود. وی فضای مجازی و هجمههای فرهنگی را از عوامل اثرگذار بر قدرت تشخیص نسل جوان عنوان کرد و افزود: یکی از نگرانیهای امروز جامعه این است که برخی جوانان در تشخیص حق از باطل دچار مشکل شوند؛ چراکه قرار گرفتن در معرض محتواهای آلوده و وسوسههای شیطانی میتواند قدرت تشخیص انسان را تضعیف کند. امامجمعه یزد با تأکید بر ضرورت تقویت بصیرت در شرایط کنونی تصریح کرد: بصیرت به انسان کمک میکند دوست را از دشمن و مسیر صحیح را از مسیر انحرافی تشخیص دهد. وی با اشاره به روایتی از امام باقر (ع) درباره آثار تقوا بیان کرد: تقوا و دوری از گناه موجب میشود خداوند راه درست را به انسان نشان دهد و زمینه فهم، آگاهی و دور شدن از جهل و نادانی را فراهم کند.
آیتالله ناصری با اشاره به دوران دفاع مقدس افزود: در دوران دفاع مقدس هشت ساله، به واسطه تقوا، اخلاص و ایمان جوانان و رزمندگان، خداوند راه را به آنان نشان داد و زمینه موفقیت آنان را فراهم کرد.وی ادامه داد: در دفاع مقدس اخیر نیز تدابیر و راهکارهایی در ذهن فرماندهان و مسئولان شکل گرفت که زمینه مدیریت شرایط و مقابله با تهدیدها را فراهم کرد.
نماینده ولیفقیه در استان یزد در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به سفارش پیامبر اکرم (ص) به ابوذر، گفت: انسان باید به گونهای خداوند را عبادت کند که گویی او را در برابر خود میبیند و اگر خداوند را نمیبیند، باید بداند که خداوند حاضر و ناظر بر اعمال او است. وی با تأکید بر اهمیت نیت الهی در اعمال انسان افزود: هویت حقیقی انسان، هویتی خدایی است و خداوند از رگ گردن به انسان نزدیکتر است؛ بنابراین باید خداوند را به عنوان خالق و روزیرسان خود بشناسیم و ارتباط خود را با او تقویت کنیم.
آیتالله ناصری با اشاره به تلاش دشمن برای تضعیف هویت دینی جامعه اظهار کرد: دشمن تلاش میکند این هویت را از جامعه، بهویژه نسل جوان، بگیرد و از این رو باید نسبت به هویت دینی و خدایی جوانان اهتمام و دقت بیشتری داشته باشیم.امامجمعه یزد با اشاره به آیه ۱۰۴ سوره نساء گفت: خداوند میفرماید در تعقیب دشمن سستی نکنید؛ اگر شما در میدان مبارزه دچار رنج و سختی میشوید، دشمن نیز متحمل سختی است، اما تفاوت این است که شما خداوند را به عنوان پشتوانه دارید.وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام جامعه افزود: در شرایط کنونی باید در میدان حضور داشته باشیم و اجازه ندهیم دشمن میان مردم تفرقه ایجاد کند.آیتالله ناصری اظهار کرد: مقابله با استکبار و اعلام انزجار از آمریکا در چارچوب دفاع از ارزشها و استقلال کشور اهمیت دارد.
نماینده ولیفقیه در استان یزد با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس، گفت: دفاع مقدس یادآور خاطرات و فداکاریهای رزمندگان، جانبازان، شهدا و خانوادههای آنان است و این خاطرات و ارزشها باید زنده نگه داشته شود. وی ادامه داد: در دوران دفاع مقدس شاهد صبر، مقاومت و ایستادگی کمنظیر رزمندگان، جانبازان، جوانان و همچنین پدران و مادران شهدا بودیم و این ایستادگی و مقاومت، سرمایهای عظیم برای ملت ایران است.
آیتالله ناصری تأکید کرد: مقاومت و ایستادگی در برابر مشکلات و تهدیدها زمینهساز پیروزی خواهد بود و ملت ایران باید این روحیه را حفظ کند. وی با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح کشور اظهار کرد: نیروهای نظامی و انتظامی همواره آماده دفاع از کشور هستند و مردم نیز باید اتحاد، انسجام و یکپارچگی خود را حفظ کنند.
امامجمعه یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت تربیت نسل جوان گفت: جوانان و نوجوانان در دانشگاهها و مدارس باید از نشاط و امید برخوردار باشند و علم، تقوا و امید باید سرلوحه زندگی آنان قرار گیرد. وی افزود: دانشآموزان و دانشجویان باید با کسب علم و دانایی، برای پیمودن قلههای پیشرفت کشور آماده شوند و از فرصتهای دوران تحصیل به بهترین شکل استفاده کنند. آیتالله ناصری خاطرنشان کرد: در کنار درس و کسب دانش، توجه به معنویت نیز ضروری است و خانوادهها، پدر و مادرها و معلمان باید در حفظ و تربیت این امانت الهی اهتمام جدی داشته باشند.