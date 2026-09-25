امام جمعه مهاباد سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل را مقتدرانه و قدرتمندانه توصیف کرد و آن را مایه افتخار و عزت ایرانیان دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، امام جمعه مهاباد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مهاباد سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل را مقتدرانه و قدرتمندانه توصیف کرد و گفت: حفظ وحدت و همدلی، زمینه‌ساز غلبه بر استکبار جهانی و پیروزی نهایی ملت ایران است.

ماموستا عبدالسلام امامی با اشاره به خروج بیش از ۷۰ نماینده کشور‌های مختلف از سالن هنگام سخنرانی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، این اقدام را واکنشی به جنایت‌های این رژیم و خون بی‌گناهان برشمرد.

ماموستا امامی همچنین با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز جنگ تحمیلی اخیر را گرامی داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، روز سرباز را به جوانانی که لباس خدمت به کشور را بر تن کرده‌اند تبریک گفت و از سربازانی که در راه دفاع از کشور جان خود را از دست داده‌اند، به‌ویژه شهدای جنگ تحمیلی اخیر، یاد و ادای احترام کرد.

گرامیداشت هفتم مهر، روز آتش‌نشانی و خدمات ایمنی و قدردانی از آتش‌نشانان فداکار، از دیگر محور‌های سخنان امام جمعه مهاباد بود.

امام جمعه مهاباد همچنین بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی مردم برای پیشگیری از حوادث تأکید کرد.