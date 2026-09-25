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احمد دنیامالی، درگذشت رئیس اسبق فدراسیون بوکس و نماینده پیشین مردم نور در مجلس شورای اسلامی را تسلیت گفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان در پی درگذشت احمد ناطقنوری، رئیس اسبق فدراسیون بوکس و نماینده پیشین مردم نور در مجلس شورای اسلامی، با صدور پیامی فقدان این مدیر باسابقه ورزشی و چهره شناختهشده بوکس ایران را تسلیت گفت.
متن پیام تسلیت به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم انا لله و انا الیه راجعون
نام زندهیاد احمد ناطقنوری با سالهای طولانی فعالیت مدیریتی و ورزشی در کشور گره خورده است؛ چهرهای از دیار مازندران که نزدیک به سه دهه ریاست فدراسیون بوکس را بر عهده داشت و سالها نیز به عنوان نماینده مردم نور در مجلس شورای اسلامی به مردم و کشور خدمت کرد.
فقدان این مدیر و پیشکسوت باسابقه را به خانواده محترم ایشان، جامعه بوکس و همه اهالی ورزش کشور تسلیت میگویم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت دارم.