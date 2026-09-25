یادداشت؛
دفاع مقدس؛ از حماسه دیروز تا درسهای ماندگار برای امروز
دفاع مقدس روایت هشت سال ایستادگی ملتی است که در یکی از حساسترین مقاطع تاریخ انقلاب اسلامی با تکیه بر ایمان، همدلی و انسجام ملی، از استقلال و تمامیت ارضی کشور دفاع کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه بویراحمد، وقتی دفتر تاریخ انقلاب اسلامی را ورق میزنیم دوران دفاع مقدس یکی از درخشانترین برگهای این دفتر است؛ برگهایی که با خون شهیدان، فداکاری رزمندگان، صبر خانوادهها و مقاومت ملت ایران رقم خورد.
۳۱ شهریور ۱۳۵۹، جنگی بر ملت ایران تحمیل شد؛ جنگی که در شرایطی آغاز شد که انقلاب اسلامی در نخستین سالهای استقرار خود قرار داشت و کشور با مسائل و چالشهای متعددی مواجه بود. این جنگ، هشت سال به طول انجامید و سرانجام با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ در سال ۱۳۶۷ پایان یافت اما دفاع مقدس را نمیتوان صرفاً در قالب یک جنگ نظامی تعریف کرد.
سید ولی موسوی فعال رسانه گفت: این دوران، آزمونی بزرگ برای ملت ایران و جلوهای ماندگار از ایمان، ایثار، خودباوری و ایستادگی ملی بود.
وحدت؛ سرمایه بزرگ دفاع مقدس
یکی از مهمترین درسهای دفاع مقدس، نقش تعیینکننده وحدت و
انسجام در عبور از بحرانهاست.
در آن سالها، رزمندگان از سراسر ایران در کنار یکدیگر ایستادند و مردم نیز در پشت جبهه، با تمام توان از فرزندان این سرزمین حمایت کردند.
خانوادهها، معلمان، دانشآموزان، کارگران، کشاورزان و همه اقشار جامعه، هر کدام به سهم خود در دفاع از کشور نقشآفرین شدند. همین همدلی عمومی.سرمایهای بزرگ برای مقاومت در برابر دشمن بود.
دفاع مقدس نشان داد که اقتدار یک ملت تنها به امکانات و تجهیزات
وابسته نیست؛ اعتماد، همبستگی و اراده جمعی مردم نیز از ارکان قدرت ملی است.
درسهای دفاع مقدس برای امروز تاریخ زمانی ارزشمند است که بتوان از تجربههای آن برای ساختن امروز و فردا بهره گرفت. دفاع مقدس به ما آموخت که در شرایط دشوار، حفظ منافع ملی و انسجام جامعه باید بر اختلافات و مسائل فرعی مقدم باشد.
امروز نیز کشور با شرایطی حساس و تهدیدهایی متفاوت از گذشته
مواجه است. در چنین شرایطی، بازخوانی تجربه دفاع مقدس میتواند یادآور این حقیقت باشد که عبور از بحرانها، نیازمند همکاری، اعتماد متقابل و احساس مسئولیت مشترک است.
نسل امروز نیز باید با واقعیتهای آن دوران و فداکاری نسلی که از کشور دفاع کرد، آشنا شود. روایت دفاع مقدس نباید تنها به بازگویی خاطرات محدود شود؛ بلکه باید ارزشهایی همچون ایثار، مسئولیتپذیری، امید، خودباوری و همبستگی ملی را به زبان نسل جدید منتقل کند.
وحدت ملی؛ سرمایه عبور از جنگ امروز اگر دفاع مقدس یک پیام روشن برای امروز داشته باشد، آن پیام
این است که در برابر تهدید، جامعه متحد از جامعه متفرق توانمندتر است.
در جنگ امروز نیز وحدت و انسجام ملی، سرمایهای ارزشمند برای کشور است؛ سرمایهای که مردم و مسئولان باید در کنار یکدیگر آن را قدر بدانند و برای تقویت آن تلاش کنند.
مسئولان با خدمت صادقانه، پاسخگویی، تقویت اعتماد عمومی و قرار گرفتن در کنار مردم و مردم نیز با حفظ آرامش، هوشیاری و پاسداری از منافع ملی.میتوانند این سرمایه بزرگ را حفظ و تقویت کنند.
دفاع مقدس به ما آموخت که در روزهای سخت، هیچ سرمایهای ارزشمندتر از همدلی مردم و مسئولان و ایستادن در کنار یکدیگر نیست.
امروز نیز باید از آن تجربه تاریخی درس بگیریم؛ چراکه وحدت و انسجام ملی در جنگ امروز رژیم صهیونی و آمریکایی، رمز پیروزی و عبور از تهدیدها است.
این سرمایه متعلق به همه ایران است و صیانت از آن، مسئولیتی مشترک میان مردم و مسئولان به شمار میرود.
دفاع مقدس، حماسه دیروز ماست؛ اما درسهای آن برای امروز وفردای ایران همچنان زنده است.