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شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه اعلام کرد: امروز آب آشامیدنی مشترکان برخی مناطق شهر کرمانشاه قطع یا با افت فشار مواجه میشود .
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز کرمانشاه،شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه اعلام کرد : بهمنظور تعمیرات داخلی مخزن کوثر، محلههای: خیابان اشکتلخ، خیابان سید جمالالدین، وزیری، سهراه نواب، چوبفروشها، تازهآباد، جلیلی، جمخانه، مدرس، جوانشیر، علافخانه و قسمتی از خیابان شریعتی امروز جمعه سوم مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ با افت فشار و یا قطعی آب مواجه هستند. لذا ضمن پوزش از مشترکین گرامی ساکن در این محلهها؛ خواهشمندیم با سعه صدر و مدیریت در مصرف آب و اجتناب از مصارف غیرضروری همکاری لازم را با شرکت آب و فاضلاب داشته باشند و پرسنل این شرکت را در مسیر خدمترسانی مطلوب یاری نمایند.