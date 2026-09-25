برخورد دو خودروی سواری در محور آبادان ـ منیوحی، محدوده آلبوحمید، ۹ مصدوم بر جا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: این حادثه ساعت ۰۰:۲۳ بامداد سوم مهرماه به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

یاسین افرا افزود: بلافاصله سه دستگاه آمبولانس برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: در این حادثه ۹ نفر شامل سه زن، دو مرد، یک نوزاد چهارماهه و سه کودک، شامل دو پسر چهار ساله، مصدوم شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان بیان کرد: تمامی مصدومان در وضعیت پایدار قرار داشتند.

افرا گفت: هشت نفر از مصدومان برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید بهشتی آبادان منتقل شدند و یک مصدوم نیز با رضایت شخصی از انتقال به بیمارستان خودداری کرد و خدمات درمانی سرپایی را در محل دریافت کرد.