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مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان گفت: حدود ۶ هزار لیتر از محتویات مخزن حاوی مواد شیمیایی عامل بوی نامطبوع در اصفهان تخلیه و برای امحا به محل تعیینشده منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ منصور شیشهفروس گفت: پس از بررسیهای انجامشده درباره انتشار بوی آزاردهنده در مناطق شمالی اصفهان و محدوده خیابان امام خمینی، منشأ این بو شناسایی شد و اقدامات لازم برای تخلیه و انتقال مواد موجود در یک مخزن تانکر نگهداریشده در یکی از زمینهای اطراف این محدوده انجام گرفت.
وی افزود: طی شب گذشته حدود ۶ هزار لیتر از محتویات مخزن تانکر تخلیه و با نظارت اداره حفاظت محیط زیست برای امحا به محل تعیینشده منتقل شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: با همکاری شهرداری اصفهان، پنج دستگاه کامیون از خاکهای آلوده محل نیز جمعآوری و به مکان مشخصشده منتقل شد و مخزن خالی تانکر نیز از محل خارج شده است.
شیشهفروش با اشاره به پیگیری موضوع از طریق دستگاه قضایی گفت: اداره حفاظت محیط زیست برای مالک و مستأجر زمین پرونده قضایی تشکیل داده و موضوع از طریق دادستانی در حال پیگیری است.
به گفته وی این پرونده با هدف برخورد قانونی با عوامل تهدیدکننده بهداشت عمومی و ایجاد آلودگی در خاک و هوای منطقه تشکیل شده و اقدامات قانونی لازم از سوی اداره حفاظت محیط زیست دنبال میشود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به نتایج بررسیهای آزمایشگاهی انجامشده گفت: نمونهبرداری از ماده موجود در تانکر نشان داد مایع نگهداریشده از مشتقات نفتای سنگین و حاوی مرکاپتان بوده است.
وی افزود: انتشار بوی بسیار آزاردهنده این ماده طی دو روز گذشته موجب اعتراض ساکنان مناطق اطراف شده بود و با وزش باد، بوی مواد شیمیایی در محدوده وسیعتری احساس میشد.
مرکاپتانها یا تیولها، ترکیبات آلی گوگردداری هستند که به دلیل بوی نامطبوع و شباهت آن به بوی تخممرغ گندیده، شناخته شدهاند