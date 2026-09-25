به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، حاج ماموستا رستمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته افزود: در بیانات رئیس جمهور کشورمان مظلومیت مردم بی‌گناه ایران، به شهادت رسیدن دانش آموزان بی‌گناه، شهید شدن قائد و هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های کشور به خوبی برای کشور‌های حاضر در جلسه بازگو شد.

وی با اشاره به سخنرانی نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و ترک جلسه توسط نمایندگان کشور‌های مختلف گفت: این مهم نشان دهنده بیداری وجدان بشریت است که باید به کرامت انسان‌ها اهمیت داده شود.

امام جمعه سنندج با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کشورمان گفت: مردم کشور ما با اتحاد و انسجام در مقابل دشمن ایستادند و نگذاشتند کوچک‌ترین خدشه‌ای به اسلام و انقلاب وارد شود.

ماموستا رستمی به بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی نیز اشاره کرد و افزود: رشد انسان‌ها از دروازه علم و دانش شروع می‌شود که آن هم مرهون تلاش معلمان فداکار در عرصه‌های مختلف است.

بیکاری و مشکلات معیشتی به عنوان بزرگترین دغدغه‌های جوانان امروز دیگر موضوعی بود که امام جمعه سنندج به آن اشاره کرد و خواستار پیگیری مسئولان در این رابطه شد.