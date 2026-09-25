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امام جمعه سنندج با قدردانی از سخنان تاریخی رئیس جمهور کشورمان در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: بزرگترین پیام آقای پزشکیان در این سخنرانی بیدار کردن وجدانهای بشری بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، حاج ماموستا رستمی در خطبههای نماز جمعه این هفته افزود: در بیانات رئیس جمهور کشورمان مظلومیت مردم بیگناه ایران، به شهادت رسیدن دانش آموزان بیگناه، شهید شدن قائد و هدف قرار گرفتن زیرساختهای کشور به خوبی برای کشورهای حاضر در جلسه بازگو شد.
وی با اشاره به سخنرانی نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و ترک جلسه توسط نمایندگان کشورهای مختلف گفت: این مهم نشان دهنده بیداری وجدان بشریت است که باید به کرامت انسانها اهمیت داده شود.
امام جمعه سنندج با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کشورمان گفت: مردم کشور ما با اتحاد و انسجام در مقابل دشمن ایستادند و نگذاشتند کوچکترین خدشهای به اسلام و انقلاب وارد شود.
ماموستا رستمی به بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی نیز اشاره کرد و افزود: رشد انسانها از دروازه علم و دانش شروع میشود که آن هم مرهون تلاش معلمان فداکار در عرصههای مختلف است.
بیکاری و مشکلات معیشتی به عنوان بزرگترین دغدغههای جوانان امروز دیگر موضوعی بود که امام جمعه سنندج به آن اشاره کرد و خواستار پیگیری مسئولان در این رابطه شد.