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امام جمعه موقت همدان گفت: سخنرانی رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد،پیام ۹۰ میلیون ایرانی و جبهه مقاومت را از ایستادگی مردم مقابل ظلم تا دفاع از وطن به گوش جهانیان رساند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، امام جمعه موقت همدان در خطبه های نماز جمعه این شهر گفت: ملت ایران با تکیه بر تقوای الهی در برابر دشمنان ایستادگی کرده است.
آیتالله موسوی اصفهانی با اشاره به ایستادگی ملت ایران در دوران دفاع مقدس گفت: ملت ایران هشت سال در برابر بزرگترین مستکبران جهان ایستاد و تسلیم نشد و امروز نیز با گذشت هفت ماه از جنگ، همچنان در میدان حضور دارد و بر ایستادگی خود تأکید کرده است.
وی افزود: این ایستادگی نتیجه تقوای الهی است؛ چراکه انسان با تقوا در هر شرایطی بر حق میایستد و تا پای جان از آن دفاع میکند.
خطیب موقت نماز جمعه همدان در ادامه با اشاره به سخنرانی رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این سخنرانی را منطقی و بیانگر مواضع ملت ایران و جبهه مقاومت دانست و گفت: رئیسجمهور پیام ۹۰ میلیون ایرانی و جبهه مقاومت را به گوش جهانیان رساند.
وی افزود: رئیسجمهور در این سخنرانی حرف دل مردم را بیان کرد و بهخوبی از حقوق ملت ایران دفاع کرد.