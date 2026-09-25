امام جمعه موقت همدان گفت: سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد،پیام ۹۰ میلیون ایرانی و جبهه مقاومت را از ایستادگی مردم مقابل ظلم تا دفاع از وطن به گوش جهانیان رساند.

رئیس جمهور در سازمان ملل متحد پیام ۹۰ میلیون ایرانی و جبهه مقاومت را به گوش جهانیان رساند

رئیس جمهور در سازمان ملل متحد پیام ۹۰ میلیون ایرانی و جبهه مقاومت را به گوش جهانیان رساند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، امام جمعه موقت همدان در خطبه های نماز جمعه این شهر گفت: ملت ایران با تکیه بر تقوای الهی در برابر دشمنان ایستادگی کرده است.

آیت‌الله موسوی اصفهانی با اشاره به ایستادگی ملت ایران در دوران دفاع مقدس گفت: ملت ایران هشت سال در برابر بزرگ‌ترین مستکبران جهان ایستاد و تسلیم نشد و امروز نیز با گذشت هفت ماه از جنگ، همچنان در میدان حضور دارد و بر ایستادگی خود تأکید کرده است.

وی افزود: این ایستادگی نتیجه تقوای الهی است؛ چراکه انسان با تقوا در هر شرایطی بر حق می‌ایستد و تا پای جان از آن دفاع می‌کند.

خطیب موقت نماز جمعه همدان در ادامه با اشاره به سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این سخنرانی را منطقی و بیانگر مواضع ملت ایران و جبهه مقاومت دانست و گفت: رئیس‌جمهور پیام ۹۰ میلیون ایرانی و جبهه مقاومت را به گوش جهانیان رساند.

وی افزود: رئیس‌جمهور در این سخنرانی حرف دل مردم را بیان کرد و به‌خوبی از حقوق ملت ایران دفاع کرد.