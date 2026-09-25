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امام جمعه سمنان، سخنرانی رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل را صحنهای برای بیان مواضع جمهوری اسلامی و پاسخ به ادعاهای آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجتالاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی در خطبههای نماز جمعه سمنان گفت: رئیسجمهور پیام ملت ایران را به گوش جهانیان رساند و به ادعاهای آمریکا پاسخ داد.
وی با اشاره به نمایش تصاویر شهدا و نمادهای ایستادگی در این سخنرانی افزود: فشارها و تهدیدهای دشمن نمیتواند اراده ملت ایران را متزلزل کند و مردم همچنان در مسیر دفاع از آرمانهای خود ایستادهاند.
نماینده ولیفقیه در استان سمنان با اشاره به بیانیه مجلس خبرگان رهبری به مناسبت هفته دفاع مقدس، بر ضرورت توجه مسئولان به مسائل اقتصادی تأکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی گفت: مهار تورم، کاهش دغدغههای معیشتی و حفظ ارزش پول ملی باید در اولویت اقدامات مسئولان قرار گیرد.
امام جمعه سمنان خاطرنشان کرد: تجربه هشت سال دفاع مقدس نشان داد ایستادگی در برابر ظلم با نصرت الهی همراه است و تبعیت از ولایت فقیه، جهاد و اخلاص از مهمترین عوامل پیروزی در این مسیر است.
وی همچنین با گرامیداشت آغاز سال تحصیلی، بر توجه به پیام رهبر معظم انقلاب و نقش نظام تعلیم و تربیت در آگاهیبخشی به نسل جوان تأکید کرد و گفت: دانشآموزان باید با ریشههای منازعه حق و باطل و ضرورت انتخاب مسیر درست آشنا شوند.
امام جمعه سمنان در آستانه سالروز شهادت سیدحسن نصرالله نیز بر ضرورت بهرهگیری از مجالس عزاداری برای شناخت دشمن و تقویت روحیه حرکت و مقاومت تأکید کرد.
نماینده ولیفقیه در استان سمنان همچنین با گرامیداشت یاد علامه حسنزاده آملی، از ایشان به عنوان الگویی در معرفت و خودسازی یاد کرد و ارتحال آیتالله العظمی شبیری زنجانی را تسلیت گفت.