به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بمناسبت هفته دفاع مقدس همایش پیاده روی خانوادگی با حضور اقشار مختلف مردم در شهرستان باروق برگزار شد.

بمناسبت هفته دفاع مقدس همایش پیاده روی خانوادگی با حضور اقشار مختلف مردم در شهرستان باروق با هدف ترویج فرهنگ فعالیت‌های بدنی، ارتقای سلامت همگانی و ایجاد شور و نشاط اجتماعی برگزار شد.



در این برنامه فرهنگی و ورزشی خانواده‌ها مسیر میدان کتاب طی مسیر خیابان امام را پیاده روی کرده سپس با حضور در پارک شهدای این شهرستان ورزشکاران حرکات نمایشی ورزشی انجام دادند.

در پایان این همایش به ۳۰نفر به قید قرعه جوایزی اهدا شد.