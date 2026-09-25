یعقوب رضازاده گفت: نمایشگاه کتاب می‌تواند با ارائه کتاب‌هایی درباره آیین‌ها، اقوام، مذاهب و ادیان مختلف، فرهنگ آذربایجان غربی را معرفی کند. این کتاب‌ها می‌توانند برای مردم استان و میهمانانی که از شهر‌های مختلف به نمایشگاه کتاب می‌آیند، زمینه آشنایی بیشتر با فرهنگ منطقه را فراهم کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، یعقوب رضازاده، نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی بر اهمیت برگزاری هجدهمین نمایشگاه کتاب در این استان تاکید کرد و افزود: این رویداد می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر مردم با فرهنگ‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی استان و افزایش علاقه‌مندی به کتاب و مطالعه را فراهم کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان آذربایجان غربی در حوزه شعر، نوشتن و هنر گفت: آذربایجان غربی در حوزه‌های علمی و فرهنگی ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و جوانان نخبه این استان در المپیاد‌های جهانی و رقابت‌های علمی کشور موفقیت‌های خوبی به دست آورده‌اند.

نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود برگزاری نمایشگاه کتاب در آذربایجان غربی را اقدامی موثر در گسترش علاقه مردم به کتاب و مطالعه دانست و افزود: برگزاری نمایشگاه کتاب در یک مکان مناسب می‌تواند به ارتباط بیشتر مردم با کتاب کمک کند.

رضازاده در ادامه به موضوع قیمت کتاب اشاره کرد و گفت: قیمت کتاب باید به گونه‌ای باشد که مردم امکان خرید داشته باشند. توجه به این موضوع می‌تواند به استقبال بیشتر مردم از نمایشگاه و کتابخوانی کمک کند. در این راستا حمایت از فعالان حوزه نشر باید در بودجه‌های سالانه مورد توجه قرار گیرد. این موضوع به لایحه بودجه پیشنهادی دولت و بررسی آن در مجلس ارتباط دارد.

وی افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجلس شورای اسلامی باید حمایت‌های لازم را در بودجه‌ها پیش‌بینی کنند. اختصاص یارانه و ارائه وام و تسهیلات با درصد پایین می‌تواند به حمایت از ناشران، نویسندگان و تهیه‌کنندگان کتاب کمک کند. حمایت مادی و معنوی دولت و مجلس شورای اسلامی از این حوزه اهمیت زیادی دارد و می‌تواند زمینه فعالیت مناسب‌تر فعالان حوزه نشر را فراهم کند.

نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش نمایشگاه کتاب در معرفی تنوع فرهنگی و زبانی آذربایجان غربی پرداخت و گفت: نمایشگاه کتاب می‌تواند با ارائه کتاب‌هایی درباره آیین‌ها، اقوام، مذاهب و ادیان مختلف، فرهنگ آذربایجان غربی را معرفی کند. این کتاب‌ها می‌توانند برای مردم استان و میهمانانی که از شهر‌های مختلف به نمایشگاه می‌آیند، زمینه آشنایی بیشتر با فرهنگ منطقه را فراهم کنند.

به گفته او، کتاب‌های تاریخی درباره ریشه و پیشینه ادیان و فرهنگ‌های مختلف نیز می‌توانند در نمایشگاه عرضه شوند و با توجه به تنوع اقوام و مذاهب در آذربایجان غربی، کتاب‌های مرتبط با این ظرفیت‌ها نیز باید در نمایشگاه کتاب حضور داشته باشند.

رضازاده همچنین درباره جایگاه کتاب‌های کردی، ترکی و آثار مرتبط با فرهنگ بومی آذربایجان گفت: موضوع استفاده از زبان‌ها و توجه به فرهنگ‌های مختلف در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است و باید زمینه ارائه کتاب‌هایی درباره زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف فراهم شود.

نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کتاب‌های مرتبط با زبان ترکی آذری، زبان کردی، فرهنگ اقلیت‌های مذهبی و همچنین آثار فارسی و کتاب‌های ملی می‌توانند در نمایشگاه‌های کتاب عرضه شوند. این موضوع به آشنایی مردم با زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف کمک می‌کند.

رضازاده در پایان با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی آذربایجان غربی گفت: صداوسیمای استان در زمان برگزاری نمایشگاه کتاب برنامه‌های ویژه تبلیغی و اطلاع‌رسانی داشته باشد تا مردم با این رویداد بیشتر آشنا شوند و برای بازدید از نمایشگاه حضور پیدا کنند و کتاب‌های مورد نیاز خود را با قیمت مناسب تهیه کنند.

هجدهمین نمایشگاه کتاب آذربایجان غربی به همت خانه کتاب و ادبیات ایران، با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی و حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از ۳۰ شهریور تا ۵ مهر ۱۴۰۵ در تالار وحدت ارومیه برگزار می‌شود.