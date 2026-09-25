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هواشناسی چهارمحال و بختیاری از بارش رگباری باران و احتمال جاری شدن روان آب موقتی و سیلابی شدن مسیلها در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، قطره گفت: از فردا تا اواخر هفته رگبارهای موقتی و احتمال رعد و برق (به ویژه در ارتفاعات)، وزش باد به نسبت شدید تا شدید، در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک، احتمال کاهش دید و کیفیت هوا از پیامدهای این سامانه است.
وی افزود: لغزندگی جادهها، احتمال جاری شدن روان آب موقتی و سیلابی شدن مسیلها، صاعق دور از انتظار نیست.
وی به اجتناب در خصوص تردد یا اتراق در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها و صعود به ارتفاعات توصیه کرد.