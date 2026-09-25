به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، رسول خدابخش مدیر کل دفتر امور روستا‌ها و شورا‌های استانداری آذربایجان شرقی در آیین بهره‌برداری از طرح پل چای‌دره‌سی روستای شانجان و کلنگ‌زنی احداث نیروگاه خورشیدی دهیاری کافی‌الملک شبستر با اشاره به مشارکت فعال مردم و خیرین گفت:الگوی مشارکت مردم شهرستان شبستر در اجرای طرح‌های عمرانی، الگویی بی‌نظیر و زبانزد در سطح کشور است.

وی افزود: مردم این شهرستان با ورود مستقیم به اجرای طرح‌ها و ایجاد مدل‌های مشارکتی، زمینه تسریع در اجرای طرح های عمرانی را فراهم می‌کنند.

خدابخش شهرستان شبستر را از شهرستان‌های پیشرو استان در حوزه توسعه روستایی عنوان کرد و گفت: ایجاد درآمد‌های پایدار برای دهیاری‌ها و استفاده از ظرفیت مشارکت مردم و خیرین نقش مهمی در پیشبرد طرح‌های روستایی دارد.

مدیر کل دفتر امور روستا‌ها و شورا‌های استانداری آذربایجان شرقی همچنین با قدردانی از نقش خیرین در اجرای طرح‌های عمرانی، مشارکت خیرین، دهیاران و شورا‌های اسلامی را از ظرفیت‌های موثر در توسعه روستا‌های شهرستان شبستر دانست.

گفتنی است در ادامه این مراسم کلنگ احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ کیلوواتی دهیاری کافی‌الملک به زمین زده شد. این نیروگاه در زمینی به مساحت ۳۳۰۰ مترمربع که از سوی خیر نیک‌اندیش حاج سید علی‌اصغر علوی‌آذر اختصاص یافته احداث خواهد شد.

برای اجرای این طرح ۸ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است که با بهره‌گیری از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر، زمینه ایجاد درآمد پایدار برای دهیاری کافی‌الملک را فراهم خواهد کرد.

گفتنی است در پایان این مراسم از خیرین و مسئولانی که در اجرای طرح‌ها و پیشرفت عمرانی این روستا نقش‌آفرینی و مشارکت داشتند تجلیل و قدردانی شد.