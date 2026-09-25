مرگ عابر پیاده بر اثر برخورد با کامیون تانکر آب در چرام
رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد از جانباختن عابر پیاده در پی برخورد با یک دستگاه کامیون تانکر آب در چرام خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، پرویز غفارفرد،رئیس اورژانس ۱۱۵ استان گفت: امروز گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه کامیون تانکر آب با مردی حدود ۶۰ ساله در شهرستان چرام، نرسیده به امامزاده گلبهار، به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.
غفار فرد افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نزدیکترین کد عملیاتی اورژانس به محل حادثه اعزام شد و کارشناسان اورژانس در کوتاهترین زمان ممکن در صحنه حضور یافتند.
وی بیان کرد: پس از حضور نیروهای اورژانس در محل حادثه، مشخص شد فرد حادثهدیده بر اثر شدت جراحات وارده، پیش از رسیدن عوامل امدادی جان خود را از دست داده است.
غفارفرد خاطرنشان کرد: جزئیات بیشتر این حادثه از سوی مراجع مربوطه در دست بررسی است.