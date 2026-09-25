امسال در شهرستان کبودراهنگ ۱۵۰ هکتار گوجه فرنگی کشت شده و پیش بینی می شود بیش از ۷هزار تن گوجه برداشت و روانه بازار مصرف شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای همدان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کبودراهنگ با بیان اینکه ۱۵۰ هکتار گوجه فرنگی در این شهرستان کشت شده گفت: از هر هکتار مزرعه گوجه حدود ۴۰ تا ۵۰ تن محصول گوجه برداشت و پیش بینی می شود امسال بیش از ۷هزارتن گوجه برداشت شود.

محمود فتحی افزود: در راستای کاهش مصرف آب ۱۰۰درصد مزارع گوجه در شهرستان کبودراهنگ بصورت قطره ای کشت شده است.

او تاکید کرد: هنگام کاشت و برداشت محصول گوجه فرنگی در هر هکتار برای ۱۰ نفر اشتغالزایی انجام می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کبودراهنگ گفت: محصول برداشتی ابتدا بازار شهرستان را تامین می کند و مازاد به کارخانه رب در شهرستان اسدآباد ارسال می شود.

محمود فتحی افزود: نبود صنایع تبدیلی مهمترین مشکل کشاورزان است که بدنبال سرمایه گذاران برای راه اندازی کارخانه رب در شهرستان هستیم.